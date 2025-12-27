FOTO I VIDEO Jole je sinoć oduševio publiku na kaštelanskom Adventu, pogledajte odličan štimung na koncertu

Zarazna energija, hitovi i plesna atmosfera riječi su koje opisuju sinoćni adventski koncerta Joška Čaglja -Jole. Popularni Jole svojom energijom u ovoj hladnoj prosinačkoj noći zapalio je Advent u Kaštelima već pri samom izlasku na pozornicu. Iako je koncert kasnio pola sata, Jole je svoje kašnjenje opravdano u nepuna dva sata nizanja svojih najvećih hitova.

Novi park u Kaštel Lukšiću bio je ispunjen posjetiteljima i sat vremena prije koncerta, a zarazna Jolina energija prelila se i na Kaštelane te su se u ritmu Jolinih uspješnica ljuljali u ritmu s rukama u zraku.

- Jako mi je drago vidjeti vas u ovolikom broju. Čast mi je biti tu, lijepo vas je sve skupa vidjeti, okićene kućice, ekipu koja pjeva, naše konobare, tonce. Svima vama hvala jer da nema vas nema ni nas glazbenika, kazao je Jole te nadodao.

-Sretan Božić, sretan sv. Stipan i sv. Ivan svima koji nose to ime. Ljudi samo ljubavi, kazao je.

Bio je ovo još jedan koncert u sklopu adventskih događanja koji je donio zaraznu energiju i trenutke za pamćenje.