FOTO Jesu li ovo najljepše cure ovogodišnje Ultre?

Treća i posljednja večer Ultra Europe festivala privukla je u Park mladeži tisuće posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Već od ranih večernjih sati festivalski prostor počeo se puniti, a kako se bližila noć, atmosfera je postajala sve užarenija.

Posjetitelji su u Split stigli spremni za još jednu noć ispunjenu elektroničkom glazbom, plesom i druženjem. Kao i prethodnih večeri, veliku pozornost privlačili su razigrani festivalski outfiti, po kojima je Ultra već godinama prepoznatljiva.

Posebno su se isticale brojne djevojke u upečatljivim modnim kombinacijama. Šljokice, metalik detalji, mrežasti materijali, živopisne boje i odvažni modni dodaci ponovno su zavladali Parkom mladeži, pretvarajući festivalski prostor u svojevrsnu modnu pozornicu. Mnoge su sate posvetile odabiru odjeće i šminke, želeći da njihov izgled bude jednako dojmljiv kao i glazbeni program.

No, Ultra je i ove godine pokazala da nije riječ samo o modi. Posjetitelji su najveći dio večeri provodili plešući, fotografirajući se i uživajući u nastupima svjetski poznatih DJ-eva, dok su se na svakom koraku mogli čuti različiti jezici i upoznati ljudi iz najrazličitijih dijelova svijeta.

Treća večer ujedno je i završnica splitskog dijela festivala, pa se očekuje da će upravo ona ponuditi i najglasniju atmosferu. Ako je suditi prema prvim prizorima iz Parka mladeži, pred publikom je još jedna noć za pamćenje, obilježena vrhunskom produkcijom, svjetlosnim efektima i energijom koja je Ultra Europe učinila jednim od najpoznatijih festivala elektroničke glazbe u Europi.



