FOTO Jeste li vidjeli dokle je stigla gradnja hotela Marjan?

Na Zapadnoj obali u punom jeku traje gradnja novog hotela Marjan, koji postupno poprima prepoznatljive obrise srušene zgrade. Radovi traju od prošle godine, a cijelo ljeto gradilište nije mirovalo – ovih dana se postavljaju otvori, a započela je i gradnja tornja koji će dominirati panoramom splitske obale.

Koncept potpune rekonstrukcije zadržava sve urbanističke postavke izvornog projekta arhitekta Lovre Perkovića. Novi Marjan sastojit će se od horizontalne troetažne baze s dva atrija, oko kojih će biti raspoređeni javni prostori hotela, te vertikale koja zadržava funkcije definirane u originalnom projektu. Rekonstrukcija se u cijelosti provodi unutar gabarita stare građevine.

Projektom se naglašava uklapanje u vizure grada i bolje povezivanje s urbanim tkivom Zapadne obale. Poseban naglasak stavljen je na pješačku povezanost sa susjednim parcelama, otvaranje atrija radi dotoka prirodnog svjetla, te aktivaciju prizemlja koje bi trebalo postati nova točka susreta građana i gostiju. Na krovu su planirani atraktivni sadržaji s pogledom na more.

Hotel će raspolagati s 285 smještajnih jedinica, od kojih će gotovo sve imati pogled na more. Sobe u nižim etažama imat će terase i balkone, dok će se apartmani u tornju, zahvaljujući velikim kliznim stijenama, moći otvoriti u prostrane lođe.

Marjan tako, nakon godina zastoja i rušenja, ponovno raste – kao simbol povratka starog sjaja splitskog turizma i jedan od najvažnijih projekata u recentnoj urbanoj obnovi grada.