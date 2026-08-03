FOTO Jedna osoba poginula u Splitu

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 14.35 sati dogodila na raskrižju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića u Splitu.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći su sudjelovala tri osobna vozila. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.

U nesreći je jedna osoba izgubila život, dok je, prema prvim informacijama, dvjema osobama pružena liječnička pomoć.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, a okolnosti nesreće bit će utvrđene njegovim završetkom.

Promet na navedenoj dionici odvija se uz fizičku regulaciju policijskih službenika.

Evo fotografija s mjesta događaja.