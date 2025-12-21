FOTO "Jedna iskra" je bila dovoljna da Urban 'zapali' najživlju ulicu u gradu

Na drugoj u nizu dnevnih uličnih svirki, u najživljoj gradskoj ulici, advent na Obrovu danas je donio pravi mali šušur i posebno ozračje. U opuštenoj, ali energičnoj atmosferi nastupio je Damir Urban, privukavši brojne prolaznike koji su se čak i spontano zaustavljali.

Publika je imala priliku uživati u Urbanovoj glazbi u nesvakidašnjem, intimnom okruženju.

Osim glazbe, u prvom planu bila je i humanitarna poruka, koja je dodatno pojačala osjećaj povezanosti i smisla cijelog događaja. Advent na Obrovu tako je još jednom pokazao kako ulične svirke mogu biti mnogo više od glazbenog programa.

U fotogaleriji Dina Brkića pogledajte kako je bilo.