FOTO Jedan od posljednjih nastupa Gorana Bare dogodio se u Dalmaciji. Bili smo tamo

Goran Bare, legendarni frontmen Majki, preminuo je u petak, 9. listopada, u 62. godini života. Samo 49 dana ranije nastupio je pred publikom u Solinu, gdje su Bare i Majke 21. kolovoza zatvorili ovogodišnje izdanje Kawa Festa. Bio je to jedan od njegovih posljednjih koncerata, a Dalmacija Danas zabilježila je nastup velikom fotogalerijom.

Solinska Gradina bila je 21. kolovoza mjesto okupljanja brojnih ljubitelja domaćeg rocka. Posljednju večer Kawa Festa obilježili su Goran Bare i Majke, koji su pred publikom izveli pjesme iz svoje višedesetljetne karijere.

Koncert je privukao brojne posjetitelje, a Bare je sa svojim bendom još jednom nastupio pred dalmatinskom publikom. Na repertoaru su se našle pjesme po kojima su Majke desetljećima poznate, a atmosfera na Gradini pokazala je koliko njihova glazba i dalje privlači različite generacije.

Fotografije s koncerta za Dalmaciju Danas snimio je Igor Jakšić. Na njima je zabilježen Bare tijekom nastupa, u jednom od posljednjih koncertnih izdanja prije njegove smrti.

Posljednji nastup održao je u Makarskoj

Nakon koncerta u Solinu Bare je nastavio s nastupima, no njegov posljednji izlazak pred publiku dogodio se 20. rujna u Makarskoj, na festivalu „Modro i zeleno”.

Taj koncert nije dovršen. Baretu je pozlilo već tijekom prve pjesme, zbog čega je nastup prekinut. Nakon toga najavljena je stanka u koncertnim aktivnostima kako bi se mogao odmoriti i oporaviti.

Vijest o njegovoj smrti stigla je 9. listopada, manje od tri tjedna nakon nastupa u Makarskoj i manje od dva mjeseca nakon koncerta u Solinu.

Četiri desetljeća s Majkama

Goran Bare rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima. Majke je osnovao 1984. godine, a bend je tijekom sljedećih desetljeća postao jedno od najvažnijih imena hrvatskog rocka.

Prvi album „Razum i bezumlje” objavili su 1990. godine. Uslijedili su „Razdor”, „Milost”, „Vrijeme je da se krene”, „Put do srca sunca”, „Teške boje” i „Nuspojave”, kao i brojni koncerti diljem Hrvatske i regije.

Pjesme poput „Vrijeme je da se krene”, „Mene ne zanima”, „Put ka sreći”, „Budi ponosan” i „Teške boje” obilježile su karijeru benda, dok je Bare svojim prepoznatljivim glasom i scenskim nastupom postao jedno od najpoznatijih lica domaće rock-glazbe.

Njegovu karijeru pratili su prekidi i ponovna okupljanja Majki, samostalni glazbeni projekti, ali i brojni javni istupi u kojima je otvoreno govorio o glazbi, politici i osobnim problemima.

Solinski koncert sada ima i dodatnu dokumentarnu vrijednost. Održan je svega sedam tjedana prije Baretove smrti, a fotografije s Gradine prikazuju ga na pozornici u završnom razdoblju njegove karijere.