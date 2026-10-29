FOTO Jedan od posljednjih majstora pokazao svoje umijeće. Oživjeli stari zanati Cetinske krajine

Kako se od komada gline izrađuje posuda na ručnom kolu, na koji su način nastajale zelovske lule i koliko je znanja potrebno da bi se sačuvali stari zanati? Odgovore na ta pitanja donijele su edukativne radionice u Sinju, na kojima su sudionici imali priliku upoznati bogatu obrtničku baštinu Cetinske krajine.

U organizaciji Turističke zajednice grada Sinja, 28. i 29. listopada u Muzeju Cetinske krajine održan je dvodnevni program posvećen tradicijskim umijećima koja su generacijama bila sastavni dio svakodnevnog života stanovnika Dalmatinske zagore.

Donosimo fotografije drugog dana radionica, tijekom kojeg je poseban naglasak bio na tradicijskom lončarstvu ručnog kola iz Potravlja, jednom od prepoznatljivih umijeća ovoga kraja.

Glina u rukama jednog od posljednjih majstora

Drugi dan programa bio je posvećen upoznavanju s tradicijskim lončarstvom ručnog kola, koje ima status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Sudionike je s ovom vrijednom vještinom upoznao Ivan Knezović, jedan od posljednjih majstora koji čuvaju tradiciju lončarstva na ručnom kolu.

Riječ je o umijeću koje zahtijeva strpljenje, preciznost i iskustvo. Oblikovanje gline na ručnom kolu nekada je bilo važan dio svakodnevice, a izrađene posude koristile su se u brojnim kućanstvima Dalmatinske zagore.

Kroz radionicu su sudionici mogli saznati više o postupku izrade tradicijskih keramičkih predmeta, ali i o njihovoj nekadašnjoj ulozi u životu lokalnog stanovništva.

Program je obuhvatio i upoznavanje s drugim prepoznatljivim umijećima Cetinske krajine.

Među njima je izrada zelovskih lula i kamiša, tradicijska vještina uvrštena na popis nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Znanje o ovom zanatu predstavio je Ivan Delaš.

Posebno mjesto u programu pripalo je i sinjskim rafiolima, tradicionalnoj slastici koja se priprema prema recepturi prenošenoj kroz generacije. Radionicu njihove izrade vodila je Marina Balajić.

Cilj ovakvih susreta nije samo prikazati kako su nekada nastajali predmeti i proizvodi karakteristični za ovaj kraj, nego i približiti mlađim generacijama vrijednost znanja koje se često prenosilo unutar obitelji.

U galeriji našeg Roka Pavlinušića pogledajte kako je bilo.

Prvog dana izrađivali roge i košare te upoznavali izradu opanaka

Dvodnevni program započeo je radionicama posvećenima drugim tradicijskim vještinama.

Prvog dana sudionici su upoznavali postupke obrade vune i izrade roga, odnosno zvijezda šiški, kao i izradu krtola, tradicionalnih košara od šiblja. Organizirana je i prezentacija izrade opanaka.

U radionicama su sudjelovale članice Tradicijske udruge Bitelić, uz Matiju Jukić, te članice KUD-a Krenica iz Gale, uz vodstvo Ljilje Vojković i Ivanke Munivrane.

Na taj su način predstavljene različite vještine koje svjedoče o nekadašnjoj domišljatosti i svakodnevnom životu stanovnika Cetinske krajine.

Čuvanje baštine za buduće generacije

U sklopu programa predviđeno je i prikazivanje nagrađenog filma „Opsada Sinja 1715. – dvadeset godina scenskog prikaza povijesti, vjere i zajedništva”, nastalog povodom dvadesete obljetnice uprizorenja poznatog povijesno-scenskog spektakla.

Radionice su organizirane uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te u suradnji s tvrtkom Kamičak d.o.o., osnovnim školama, Dječjim vrtićem Bili cvitak, lokalnim kulturno-umjetničkim društvima Krenica, Bitelić i Cetina te Udrugom za očuvanje baštine cetinskoga kraja.

Ovakvi programi podsjećaju na važnost očuvanja tradicijskih zanata, osobito onih kojima prijeti nestanak zbog sve manjeg broja majstora koji ih još poznaju.