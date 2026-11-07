FOTO Je li ovo stvarno studeni? Pogledajte kako danas izgledaju Bačvice i centar Splita

Dok kalendar pokazuje studeni, Split i dalje uživa u prizorima koji više podsjećaju na proljeće nego na kasnu jesen. Lijepo vrijeme izmamilo je brojne Splićane i njihove goste na otvoreno, a Bačvice, gradske ulice i šetnice ponovno su postale omiljena mjesta za uživanje u danu.

Subotnja šetnja Splitom još je jednom pokazala zašto je život uz more poseban čak i kada se približava zima. Umjesto sivila i tmurnog jesenskog raspoloženja, grad je ponudio sasvim drukčiju sliku – ugodnu atmosferu, šetače i prepoznatljivi mediteranski ritam.

Na Bačvicama, jednoj od najpoznatijih splitskih plaža, lijepo vrijeme bilo je odličan povod za boravak uz more. Dok su jedni uživali u šetnji, drugi su jednostavno zastali kako bi upili atmosferu i pogled na more.

Split ni u studenome ne gubi svoj šarm

Živo je bilo i u središtu grada. Šetnja Rivom, đir kroz stare gradske ulice i kava na otvorenom za mnoge su Splićane nezaobilazni dio vikenda.

Iako je glavna turistička sezona odavno završila, Split i dalje ima poseban šarm. Upravo su jesenski dani mnogima najdraži za uživanje u gradu, kada nema ljetnih gužvi, a vrijeme još uvijek dopušta dug boravak na otvorenom.

U takvim trenucima najbolje dolazi do izražaja svakodnevni život grada. Nema potrebe za velikim planovima ni posebnim povodom. Dovoljni su malo slobodnog vremena, dobra volja i poznati splitski đir.

Bačvice i centar grada u jesenskom izdanju

Bačvice su i tijekom hladnijeg dijela godine jedno od omiljenih mjesta za šetnju i rekreaciju. Blizina mora, otvoreni prostor i prepoznatljiva atmosfera privlače građane koji žele iskoristiti svaki lijep dan.

Slično je i u centru Splita, gdje se svakodnevica odvija u ritmu koji ni dolazak studenoga ne može potpuno promijeniti.

Dok se u drugim dijelovima Europe već ozbiljno razmišlja o zimskim jaknama i hladnim danima, Split povremeno podsjeti na jednu od najvećih prednosti mediteranskog načina života – mogućnost uživanja na otvorenom tijekom velikog dijela godine.

Naravno, i prava jesen ima svoje mjesto pod Marjanom, no ovakvi dani dobrodošao su podsjetnik da se od ljeta ne treba baš tako brzo oprostiti.

Kako su danas izgledale Bačvice i splitski centar, pogledajte u našoj fotogaleriji.