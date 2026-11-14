FOTO Jasno je što Splićani rade kad nema turista

Dok kalendar pokazuje sredinu studenoga, Split živi gotovo proljetnim ritmom. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane na Rivu i Bačvice, gdje se danas šeta, druži, uživa na otvorenom, a ima i onih kojima nije hladno ni za kupanje u moru.

Subotnje prijepodne u Splitu proteklo je u znaku sunca, dobre atmosfere i brojnih građana koji su odlučili iskoristiti lijepo vrijeme. Riva je ponovno postala omiljeno mjesto za šetnju i susrete, dok su Bačvice privukle one koji slobodan dan najradije provode uz more.

Prizori s dviju poznatih splitskih lokacija pokazuju koliko malo treba da grad oživi. Sunčeve zrake, šetnja uz more i opuštena atmosfera bili su dovoljan razlog za izlazak iz kuće.

Na Bačvicama ni u studenome nema odustajanja od kupanja

Posebno zanimljivi prizori stižu s Bačvica, gdje su pojedinci odlučili iskoristiti sunčan dan za ulazak u more.

Dok većina građana u ovo doba godine odavno razmišlja o toplijoj odjeći i zimskim aktivnostima, splitski kupači pokazuju da sezona kupanja za neke zapravo nikada ne završava.

Iako sunce može stvoriti dojam toplijeg godišnjeg doba, more u studenome ipak nije isto kao tijekom ljeta. No, to očito ne smeta onima kojima je kupanje dio svakodnevice.

Riva puna života

Ni na splitskoj Rivi nije nedostajalo živosti. Građani su iskoristili lijepo vrijeme za šetnju, razgovor i uživanje u jednom od najprepoznatljivijih gradskih prostora.

Upravo takvi dani podsjećaju na posebnost života uz more. Dok se drugdje studeni često povezuje sa sivim nebom i boravkom u zatvorenom, u Splitu se i sredinom jeseni može uživati na otvorenom. A sudeći prema današnjim prizorima s Rive i Bačvica, Splićani su ovu sunčanu subotu itekako dobro iskoristili.