FOTO Janjci se vrte, gosti pristižu. Evo kako izgleda blagdansko jutro u Kninu

Miris pečene janjetine već se od ranog jutra širi ulicama Knina. Dok se u gradu održava središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ugostitelji imaju pune ruke posla pripremajući hranu za brojne posjetitelje koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske.

Poznati ugostiteljski objekt u Kninu od rane zore peče janjce, a očekuje se kako će tijekom dana restorani, šatori i ugostiteljski objekti biti ispunjeni gostima nakon završetka službenog programa na Kninskoj tvrđavi i u središtu grada.

Janjetina je već godinama nezaobilazan dio proslave u Kninu, pa uz domoljubne pjesme, zastave i velik broj posjetitelja predstavlja i jedan od prepoznatljivih simbola obilježavanja 5. kolovoza.

Naši fotografi zabilježili su kako izgledaju pripreme u Kninu. Pogledajte fotografije.

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