FOTO Iznenađenje? Pogledajte koliko smo platili kavu u Kninu

Dok se Knin puni posjetiteljima koji su stigli na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, iznenađenje ih ne čeka samo na programu proslave, već i u pojedinim ugostiteljskim objektima.

Naime, za veliku kavu s toplim mlijekom u jednom kninskom kafiću izdvojili smo tri eura, što je cijena kakvu se češće očekuje na najatraktivnijim turističkim lokacijama na Jadranu nego u Dalmatinskoj zagori.

Za usporedbu, u brojnim hrvatskim gradovima velika kava s mlijekom najčešće stoji između 1,80 i 2,50 eura, dok se cijena od tri eura uglavnom veže uz turističke zone ili specijalizirane kafiće.

Naravno, riječ je o cijeni u jednom ugostiteljskom objektu koji smo posjetili, pa se iz toga ne može zaključiti da su takve cijene pravilo u cijelom Kninu.

Ipak, usred državne proslave, kada grad vrvi gostima iz svih krajeva Hrvatske, očito je da je i potražnja za mjestom na terasi te jutarnjom kavom veća nego inače. Za one kojima je kava neizostavan dio dana, račun od tri eura mogao bi biti jedno od većih iznenađenja ovogodišnjeg posjeta Kninu.