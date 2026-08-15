FOTO Izgorjele automobile iz Omiša skupili na jedno mjesto

Razmjere katastrofalnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu najbolje pokazuju prizori koji ostaju nakon vatrene stihije. Među njima su i deseci automobila koje je vatra potpuno uništila.

Izgorjela vozila sada su uklonjena s pogođenih područja i skupljena na jednom mjestu, a fotografije pokazuju koliko je vatra bila razorna. Od brojnih automobila ostale su tek nagorjele i deformirane metalne konstrukcije.

Požar je zahvatio oko 900 hektara, a osim automobila stradale su kuće, brodice, poljoprivredne površine i druga imovina.

Tragedija je, nažalost, odnijela i ljudski život. Na opožarenom području pronađeno je tijelo žene iz Bosne i Hercegovine, dok se sedmero teško ozlijeđenih bori za život.

Dok se požarište sanira i utvrđuju ukupni razmjeri materijalne štete, hrpa potpuno uništenih automobila ostaje jedan od najupečatljivijih prizora katastrofe koja je pogodila omiško područje.