FOTO Impresivan brod stigao na Hvar, evo o čemu se radi

Poseban prizor jutros je dočekao stanovnike i posjetitelje Staroga Grada na Hvaru. U starogradsku valu uplovila je replika povijesne dubrovačke karake, privukavši pozornost okupljenih na obali.

Dolazak impresivnog broda dio je programa međunarodnog festivala mora, mornara i tradicijskih brodova „Dani u vali 2026.“, koji je ovih dana Stari Grad pretvorio u mjesto susreta zaljubljenika u more i bogatu pomorsku baštinu.

Karaka je svojim uplovljavanjem dodatno obogatila flotu tradicijskih plovila koja se već nalazi u starogradskoj luci. Brojni posjetitelji iskoristili su priliku za fotografiranje nesvakidašnjeg prizora, dok je veliki povijesni brod u vali teško mogao proći nezapaženo.

Podsjetnik na slavne dane dubrovačkog pomorstva

Karake su bile veliki jedrenjaci koji su stoljećima imali važnu ulogu u pomorskoj trgovini. Posebno mjesto zauzimaju u povijesti Dubrovačke Republike, čiji su pomorci i trgovci plovili Mediteranom i mnogo dalje.

Upravo zato dolazak replike takvog broda u Stari Grad nije samo atrakcija za posjetitelje, već se uklapa u glavnu ideju festivala – očuvanje i predstavljanje hrvatske pomorske i brodograđevne tradicije.

Ovogodišnji „Dani u vali“ okupili su 52 drvena broda, među kojima su gajete, leuti, guci, batane, neretvanska lađa, komiška falkuša, korčulanke i druga tradicijska plovila.

Večeras „Ples jedara i svjetla“ i Petar Grašo

Subotnji program nastavlja se tijekom cijelog dana. U 10:30 sati na rasporedu je regata tradicijskih barki „Jedra Staroga Grada 2026.“, dok će se u 17 sati održati promotivno jedrenje „Jedra u Vali“.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka festivala slijedi u 20:30 sati, kada počinje „Ples jedara i svjetla“ – noćna plovidba flote tradicijskih brodova praćena glazbom, dramskim programom i svjetlosnim efektima.

Večer će potom biti nastavljena na Trgu Tvrdalj, gdje je od 21 sat najavljen koncert Petra Graše, nakon kojeg slijedi festivalski after party.

Dolaskom dubrovačke karake starogradska vala tako je dobila još jedan upečatljiv podsjetnik na stoljeća pomorske tradicije Jadrana.