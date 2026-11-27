Studentski centar Split večeras je u 19.30 sati paljenjem gotovo milijun lampica i koncertom Grupe Boss otvorio Advent na Kampusu Sveučilišta u Splitu, koji će do 19. prosinca biti mjesto blagdanskog druženja za studente i sve one koji se tako osjećaju.

Pun Kampus i ples dokasna u noć

Kampus je bio pun mnogo prije službenog početka. Kad su se lampice upalile, začuli su se pljesak i oduševljeni uzvici, a mobiteli su se podigli u zrak kako bi zabilježili prizor. Nedugo zatim pozornicu je preuzela Grupa Boss, a uz poznate hitove pjevalo se i plesalo dokasna u noć.

Studenti jedva dočekali Advent

Kampus je studentima svakodnevica, a Advent na Kampusu ovih dana postaje njihovo omiljeno mjesto za druženje nakon predavanja. Mladenačka energija, glazba te miris fritula i kuhanog vina stvorili su atmosferu po kojoj je Advent na Kampusu prepoznatljiv.

“Svake godine Advent na Kampusu raste zahvaljujući studentima i svim građanima koji nam dolaze. Večeras smo vidjeli koliko je ljudima stalo do ovog mjesta. Ponosni smo što je Kampus u adventsko vrijeme mjesto okupljanja, druženja, dobre zabave i ukusne hrane. Pozivamo sve da nam se pridruže idućih dana”, izjavio je ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić.

Najbogatija gastroponuda dosad

Uz fritule, vafle i rolice s cimetom, na Adventu na Kampusu mogu se kušati trgana dalmatinska pašticada i trgana piletina u tijestu za pizzu, pljukanci u bijelom umaku, domaća dimljena kobasica, debrecinke, roštiljka, pileći burger i tortilja s piletinom. Tko želi pravi topli obrok, može uzeti dnevni meni za pet eura. Espreso stoji jedan euro, a kuhano vino dva eura.

Advent na Kampusu brine se i o okolišu. Piće se poslužuje u čašama koje se plaćaju 0,50 eura. Tko vrati čašu, dobiva bon koji može iskoristiti pri sljedećem dolasku.

Mapa Adventa na Kampusu

Uz objavu prilažemo mapu Adventa na Kampusu s rasporedom kućica i događanja. Na njoj posjetitelji mogu vidjeti gdje se nalaze gastrokućice, pozornica i ostali sadržaji te unaprijed isplanirati dolazak.

Mapa će dobro doći i onima koji na Advent na Kampusu dolaze prvi put, a pozivamo vas da je podijelite i sa svojim čitateljima i gledateljima.