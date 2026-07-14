FOTO I VIDEO Verdijev "Don Carlo" otvorio 72. Splitsko ljeto: Peristil ponovno postao veličanstvena operna pozornica

Premijerom Verdijeve opere "Don Carlo" večeras je na Peristilu svečano otvoreno 72. izdanje Splitskog ljeta, jednog od najvažnijih nacionalnih kulturnih festivala. Zastavu Splitskog ljeta podigli su članovi Orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Split Valter Lovričević i Eva Tušar, čime je simbolično označen početak bogatog festivalskog programa.

Spektakularna operna izvedba u povijesnoj jezgri Splita otvorila je program koji će tijekom ljeta obuhvatiti operne, dramske, baletne i koncertne izvedbe na brojnim gradskim lokacijama.

Šuta: "Grad živi u umjetnosti, a umjetnost živi u svojem gradu"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozdravio je okupljene istaknuvši posebnost Splitskog ljeta i prostora na kojima se održava.

"Dobra večer svima, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Okupili smo se večeras ispod najljepšeg kampanela na svitu, uz katedralu svetog Dujma", poručio je Šuta. Naglasio je kako Splitsko ljeto izlazi iz kazališnih dvorana i umjetnost dovodi među građane, od Peristila i Dioklecijanove palače do Marjana i Sustipana.

"Grad živi u umjetnosti, a umjetnost živi u svojem gradu. Želimo Split koji ne traži ono što nas razdvaja, nego ono što nas povezuje. Split u kojem se razlike uvažavaju i u kojem je dijalog prvi izbor", rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako samo grad koji razgovara može ostvariti iskorak u sportu, turizmu i gospodarstvu. Zahvalio je umjetnicima, tehničkim ekipama i svima čiji rad ostaje iza svjetla pozornice, nakon čega je 72. Splitsko ljeto proglasio otvorenim.

Obuljen Koržinek: "Jedan od najvažnijih nacionalnih festivala"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je kako je Splitsko ljeto jedan od najvažnijih nacionalnih festivala, posebno prepoznatljiv po snažnoj opernoj tradiciji i povezanosti s Hrvatskim narodnim kazalištem Split.

"Želim svim umjetnicima i publici da i ova sezona prođe uz najveće umjetničke uspjehe, zadovoljstvo i zanimljive programe", kazala je ministrica.

Posebno je izdvojila suradnju Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Splitska će publika, nakon dubrovačke premijere, uskoro imati priliku pogledati Držićev "Skup".

"Koprodukcije su nam jako važne zbog suradnje umjetnika, ali i boljeg upravljanja financijama. Nadam se da je ovo početak još snažnije suradnje Splitskog ljeta, Dubrovačkih ljetnih igara i drugih nacionalnih festivala", poručila je Obuljen Koržinek.

Krečič: "Peristil ima posebnu energiju"

Maestro Simon Krečič izrazio je zadovoljstvo pripremama i izvedbom na jedinstvenoj pozornici Peristila.

"Jako sam zadovoljan svime i imam veliko poštovanje prema Peristilu jer ima drugačiji ambijent i neku posebnu energiju", rekao je Krečič.

Istaknuo je kako je izvođenje opere na otvorenom uvijek izazovno, ali i da se orkestri i ansambli koji imaju takvo iskustvo lako prilagođavaju posebnim uvjetima.

"Imali smo dovoljno proba kako bismo sve usavršili i mislim da će ovo biti prekrasna večer. Fokusiran sam na svoj zadatak i ne opterećujem se previše publikom. 'Don Carlo' velika je opera, a mi imamo sjajan zbor i sjajne pjevače", poručio je maestro.

Zahtjevna produkcija i snažna umjetnička imena

Ravnatelj Opere HNK Split Frano Igor Barović priznao je kako je priprema ovako velikog opernog naslova bila iznimno zahtjevna.

"Moram priznati da je bilo vrlo teško sve uskladiti. Bilo je puno koordinacije i telefoniranja, ali uključen je velik broj ljudi i sve funkcionira", rekao je.

Pripreme za svaku premijeru, pojasnio je, traju između mjesec i mjesec i pol dana. Iako je riječ o velikom i zahtjevnom djelu, probe su zahvaljujući iskusnim umjetnicima protekle prema planu.

Barović se osvrnuo i na nedostatak stalnih opernih solista. Prema sistematizaciji bi ih trebalo biti 16, dok ih splitska Opera trenutačno ima pet.

"Neke operne kuće odlučuju ne zapošljavati soliste, ali mi smo krenuli putem ravnomjernog popunjavanja sva tri ansambla. Solisti moraju biti jaka i pouzdana imena koja mogu nositi naslove koji su im dodijeljeni", naglasio je.

"Don Carlo" se nakon 18 godina vratio na Peristil

Intendant HNK Split Božo Župić podsjetio je kako je Verdijev "Don Carlo" posljednji put izveden na Peristilu prije 18 godina, u režiji pokojnog profesora Petra Selema.

"Mogu se pohvaliti da sam tada bio sudionik predstave, a moja je malenkost doprinijela tome da je danas ponovno imamo na Peristilu", kazao je Župić.

Najavio je i ostale najvažnije programe ovogodišnjeg festivala. Publiku očekuje premijerna izvedba drame "Herscht 07769" mađarskog nobelovca, u režiji Ivice Buljana, kao i Držićev "Skup", koji u Split stiže nakon izvedbe na Dubrovačkim ljetnim igrama.

Na programu je i baletni triptih koji će povezati glazbu trojice različitih skladatelja, dok će na Peristilu biti izvedeni opera "Nabucco" i gala-koncert.

Novi prostori na Marjanu i Dujmovači

Ovogodišnje Splitsko ljeto donosi i nove izvedbene prostore. Posebno se ističe lokacija na Marjanu, koja bi trebala omogućiti dolazak dvostruko većeg broja gledatelja.

"Marjan je novitet i nadamo se da ćemo ondje uspjeti te u budućnosti planirati i veće izvedbe", rekao je Župić.

Uz tradicionalne pozornice na Peristilu, Sustipanu i iza zgrade HNK Split, u program je uključena i Dujmovača.

"Hvala HEP-u što nam je omogućio ulazak u taj prostor. Tekst je pisan upravo za tu lokaciju", dodao je intendant, podsjetivši i na uspješnu izvedbu opere "Ero s onoga svijeta" u novoj režiji gospodina Korbara.