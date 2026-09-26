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FOTO I VIDEO Veliki požar u Srinjinama: Na terenu 61 vatrogasac i 20 vozila

Prema prvoj procjeni vatrogasaca, požar je zahvatio četiri hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume
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Vatrogasci su tijekom noći intervenirali na požaru otvorenog prostora u Srinjinama, na području Sirotkovića. Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar, dojava o požaru zaprimljena je u 00:46 sati, a prema stanju u 5 sati na terenu je bio ukupno 61 vatrogasac s 20 vozila.

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Najviše vatrogasaca angažirano je iz DVD-a Žrnovnica, njih 14 s pet vozila, dok je JVP Split sudjelovao sa sedam vatrogasaca i tri vozila.

Na terenu su bili i pripadnici DVD-ova Slatine, Vranjic, Solin, Mladost, Gomilica, Kaštela, Okruk i Gata te javnih vatrogasnih postrojbi Podstrana i Trogir, svaka od tih postrojbi s po jednim vozilom i tri vatrogasca. DVD Trogir angažiran je s četiri vatrogasca i jednim vozilom, a DVD Kučiće sa šest vatrogasaca i jednim vozilom.

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Prema prvoj procjeni vatrogasaca, požar je zahvatio četiri hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume.

 

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