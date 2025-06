FOTO I VIDEO Večer srca i hrabrosti: Humanitarna revija u Splitu za male heroje

Sinoć je u prostoru Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita održana humanitarna modna revija „Srcem za male heroje“, organizirana u suradnji s poznatom modnom kreatoricom Monikom Sablić, a s ciljem prikupljanja pomoći za ustanovu „Slava Raškaj“.

No, nije to bio običan modni događaj – bila je to prava večer srca, solidarnosti i emocija. Pistom su ponosno prošetale žene djelatnice žurnih službi: Hitne pomoći, Policije, Vatrogasne postrojbe, Službe 112, Crvenog križa, KBC-a Split i HGSS-a. Prvo su se pojavile u svojim službenim odorama, a potom zablistale u kreacijama Monike Sablić.

Posebnu emociju izazvale su članice udruge „Caspera“, žene koje su prošle borbu s karcinomom, a koje su reviju nosile uz dugotrajan pljesak, podršku i suze podrške iz publike.

– Namjerno sam odabrala haljine sa šljokicama i u jarkim ljetnim bojama. Htjela sam da se ove žene osjećaju sretno, moćno i posebno – kazala je Monika Sablić, koja je i sama zablistala u elegantnom bijelom izdanju.

Okupljene je pozdravio zapovjednik JVP Split Mario Mikas, naglasivši kako je riječ o još jednoj u nizu humanitarnih manifestacija koje postrojba organizira, uvijek sa srcem i predanošću zajednici.

Večer su svojim dolaskom podržali i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i saborski zastupnik Ante Sanader, gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom, koja je plijenila pažnju u elegantnoj crvenoj haljini, županijski pročelnik Damir Gabrić, bivši hajdukovac Goran Sablić i brojni drugi uzvanici.

Bila je to večer humanosti, ljubavi, zajedništva i ponosa – večer koju Split neće tako brzo zaboraviti.