FOTO I VIDEO Vandalizam je potresao Međugorje: Evo što nam je otkrila policija

Policija nam je potvrdila da je požar na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju namjerno izazvan. Incident se dogodio iste noći kada je na Podbrdu devastiran Gospin kip, išaran crnom bojom i uvredljivim porukama. Iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije za Dalmaciju Danas otkrili su kronologiju događaja koji su tijekom jutra uznemirili Međugorje i brojne vjernike.

Policija dvije prijave zaprimila u razmaku od pola sata

Policijska stanica Čitluk prvu je prijavu zaprimila oko 4.30 sati. Policiji je dojavljeno da je u mjestu Podbrdo u Međugorju oštećen Gospin kip ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Samo pola sata poslije, oko 5 sati, stigla je i prijava o požaru koji je izbio na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

"Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici i inspektor za zaštitu od požara MUP-a HNŽ. O svemu je obaviješten tužitelj Županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim nadzorom je izvršen očevid", odgovorila nam je Ilijana Miloš, viša inspektorica i šefica Odsjeka za odnose s javnošću Uprave policije MUP-a HNŽ-K.

Prema dosad utvrđenim rezultatima očevida, požar nije izbio slučajno, već je namjerno izazvan. "Policija poduzima mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja", naveli su iz policije.

Dalmacija Danas ranije je objavila snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi nepoznata osoba kako tijekom noći izaziva požar na prostoru oltara. Ubrzo nakon toga pojavljuje se veliki plamen koji zahvaća okolni prostor. Zasad nije službeno potvrđeno je li osoba sa snimke povezana i s devastacijom Gospina kipa, a policija nije objavila ni je li osumnjičena osoba identificirana.

Gospin kip išaran crnom bojom, ostavljene uznemirujuće poruke

Na fotografijama s Podbrda vidi se kako su crnom bojom prekriveni lice, tijelo, ruke i stopala Gospina kipa. Išarano je i postolje, na kojem je na engleskom jeziku ispisana poruka "DEVIL IN A SKIRT", odnosno "vrag u suknji".

Uz ogradu je ostavljen i veliki transparent na poljskom jeziku, na kojem su navedena imena Ivanke, Mirjane, Milke, Vicke, Ivana i Jakova, uz tvrdnju da su "prevaranti" te pozivanje na retke 14 i 15 iz 14. poglavlja Knjige proroka Jeremije.

Riječ je o biblijskom odlomku koji govori o lažnim prorocima koji tvrde da prenose Božje poruke i viđenja iako ih, prema tekstu, Bog nije poslao. Policijska istraga trebala bi utvrditi tko stoji iza dvaju teških incidenata, jesu li oni međusobno povezani te je li sve počinila jedna osoba ili je bilo više počinitelja.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026