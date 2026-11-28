U splitsku luku ove je subote uplovio brod koji bi mogao označiti početak novog poglavlja u svjetskoj industriji kružnih putovanja. Riječ je o kruzeru Viking Libra, prvom brodu za kružna putovanja na svijetu projektiranom za korištenje vodika za pogon i proizvodnju električne energije.

Posebno je zanimljivo što je ovaj kruzer u Split stigao svega tri dana nakon službene primopredaje. Brodarska kompanija Viking objavila je 25. studenoga da je preuzela svoj najnoviji brod u brodogradilištu talijanskog Fincantierija u Anconi.

Prema službenom rasporedu Lučke uprave Split, njegov je boravak u splitskoj luci ove subote predviđen do 20 sati.

Prvi kruzer na svijetu s ovakvom tehnologijom

Iako izgledom podsjeća na ostale brodove iz Vikingove flote, najveća posebnost novog kruzera krije se u njegovu pogonskom sustavu.

Viking Libra opremljen je hibridnim sustavom koji omogućuje korištenje ukapljenog vodika i gorivnih ćelija. Prema podacima koje je objavio Fincantieri, sustav bi trebao omogućiti proizvodnju do šest megavata električne energije.

Za razliku od klasičnih brodskih motora koji energiju dobivaju izgaranjem goriva, vodikove gorivne ćelije proizvode električnu energiju elektrokemijskom reakcijom vodika i kisika, pri čemu nastaju voda i toplina.

Takva tehnologija trebala bi omogućiti plovidbu i rad broda bez izravnih štetnih emisija tijekom korištenja vodikovog sustava, što je posebno važno u ekološki osjetljivim područjima.

Valja, međutim, naglasiti da Viking Libra nije brod koji plovi isključivo na vodik. Riječ je o hibridnom rješenju, a kompanija je u službenoj objavi o primopredaji broda najavila operativno korištenje vodika tijekom 2027. godine.

Dug gotovo 240 metara, može primiti gotovo tisuću putnika

Novi kruzer izgrađen je u talijanskom brodogradilištu u Anconi, dug je 239 metara i ima bruto tonažu od približno 54.300 GT.

Na brodu se nalazi 499 putničkih kabina, a može primiti ukupno 998 gostiju. Sve smještajne jedinice imaju vlastiti balkon, dok je unutrašnjost uređena u prepoznatljivom skandinavskom stilu Vikingove flote.

Putnicima su na raspolaganju wellness centar, prostrane terase, restorani i brojni prostori za odmor i druženje.

Osnovne karakteristike broda Viking Libra:

Godina izgradnje: 2026.

Brodogradilište: Fincantieri, Ancona

Duljina: 239 metara

Širina: približno 34 metra

Bruto tonaža: 54.300 GT

Kapacitet: 998 putnika

Broj putničkih kabina: 499

Pogon: hibridni sustav s vodikovim gorivnim ćelijama

Zastava: Norveška

IMO broj: 9852468

Split među prvim odredištima potpuno novog kruzera

Splitski dolazak dio je prvih putovanja broda nakon izlaska iz brodogradilišta, uoči početka njegove prve komercijalne sezone.

Prema podacima Turističke zajednice grada Rijeke, upravo je Rijeka bila prva luka koju je brod posjetio, a prije dolaska u Split zabilježeno je i njegovo pristajanje u Veneciji.

Nakon Splita Viking Libra trebao bi nastaviti prema Dubrovniku, gdje je prema službenom rasporedu dubrovačke luke njegov dolazak predviđen u nedjelju u osam sati. Sljedeće najavljeno odredište je grčki otok Krf.

Prema specijaliziranom portalu CruiseMapper, prvo komercijalno kružno putovanje s putnicima trebalo bi započeti 3. prosinca iz grčke luke Pirej, u sklopu devetodnevnog krstarenja s noćenjima koje uključuje niz grčkih odredišta i posjet Turskoj.

Već se gradi još jedan takav brod

Viking Libra neće dugo biti jedini brod u floti s ovom tehnologijom. U istom talijanskom brodogradilištu već se gradi Viking Astrea, koji će biti opremljen istovjetnim hibridnim pogonskim sustavom, a njegova isporuka predviđena je za 2027. godinu.

Dok pomorska industrija traži načine smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima, razvoj ovakvih brodova predstavlja važan tehnološki iskorak. Koliko će se vodik pokazati praktičnim i gospodarski održivim rješenjem za velike putničke brodove, pokazat će godine njihove komercijalne uporabe.

Splićani su, međutim, već danas dobili priliku vidjeti jedan od pionirskih brodova te tehnologije, svega nekoliko dana nakon što je napustio brodogradilište.