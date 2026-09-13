FOTO I VIDEO Teška nesreća na Jadranskoj magistrali, nakon sudara izbio požar!

NAJNOVIJE (13.00 sati): Jadranska magistrala je ponovno prohodna.

Oko 10.50 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u Krilu Jesenice je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil.

Nakon sudara automobil se zapalio, a vatra se proširila i na motocikl.

Na mjestu događaja interveniraju nadležne službe, dok policijski službenici reguliraju promet.

Dvije osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći.

Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida.