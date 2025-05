FOTO I VIDEO Teče i teče, teče jedan slap... Imamo viška pitke vode?

Čisto kao obavijest nadležnima, neka cijev napukla je ili je došlo do kakvog drugog oštećenja na Duilovu, odmah iznad 'pseće plaže'. Vjerojatno je uzrok u radovima koje iz Vodovoda i kanalizacije izvode na toj lokaciji evo malo manje od godinu dana (a trajat će još toliko, do srpnja 2026. godine), na još jednom mega projektu, šetnici do Stobreča.

Srećom, mi smo na ovom području bogati kvalitetnom vodom, ali nekako nije odlika dobrih gospodar(stvenik)a pustit da pitka voda tek tako odlazi u nepovrat.

Netko će uostalom to morati platiti, bilo korisnici bilo sami ViK kroz gubitke, pa eto, bilo bi lijepo kad bi sanirali sve koliko u ponedjeljak. Ipak je produljeni vikend...

Jer ovo nije prva ovakva situacija. Svjedoci smo bili najmanje dvije slične (u krugu bolnice te na Splitu 3) koje su pak potrajale tjednima, doslovno, dok na koncu (nedavno) kvarovi odnosno puknuća cijevi ili šahti nisu sanirana.