FOTO I VIDEO "Tajanstvene" vatrene kugle na Badnju večer. Znate li o čemu je riječ?

U općini Lokvičići, odnosno u mjestu Dolića Draga, i ove su godine, kako običaj nalaže, na Badnju večer u 17 sati zapaljene vatrene kugle povodom Badnjaka i sutrašnjeg blagdana Božića.

Kako je poručeno, ovim se običajem općina Lokvičići pridružila općinama Lovreć i Cista Provo, gdje se također njeguje ovaj, kako ga nazivaju, neobični običaj.

U poruci zahvale posebno su istaknuti "Bekavci, Štrljići i Jurišići", kao i mala djeca iz Kaštela, porijeklom iz Dolića Drage. Zahvala je upućena i načelniku Općine Lokvičići Branku Knezoviću, koji je, navodi se, pomogao financiranjem goriva, dok je sumještanima upućeno veliko hvala za lug.

Na kraju je upućena i božićna čestitka: "Sritan i blagoslovljen Božić svim Hrvatima u zemlji i inozemstvu iz Dolića Drage."

O čemu je riječ?

Riječ je o starom božićnom običaju paljenja vatrenih kugli, koji se u ovom dijelu Imotske krajine prenosi s koljena na koljeno. Vatra, koja se pali na Badnju večer, simbolizira svjetlo, zajedništvo i dolazak Božića, a sam čin okuplja mještane svih generacija. Upravo kroz ovakve tradicije čuva se identitet mjesta i povezanost ljudi sa svojim krajem.