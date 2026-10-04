FOTO I VIDEO Sudar u Kaštelima, intervenirali hitna i vatrogasci: Promet usporen, policija na terenu

Oko 19:15 sati došlo je do prometne nesreće na križanju Ulice dr. Franje Tuđmana i Ulice Stipe Pense u Kaštel Štafiliću.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći su sudjelovala dva osobna vozila, a na mjesto događaja izašli su policija, djelatnici hitne medicinske pomoći te vatrogasci iz Kaštela.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima

Do ovog trenutka nema informacija o ozlijeđenim osobama, a prema dostupnim podacima nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć. Na vozilima je, međutim, nastala veća materijalna šteta.

Policija provodi očevid

Policijski službenici nalaze se na mjestu događaja i provode očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima nesreće. Promet se na ovom dijelu ceste odvija usporeno pa se vozačima savjetuje dodatni oprez

Video pogledajte OVDJE.