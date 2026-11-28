Uz fontanu na zapadnom dijelu Rive, gdje je postavljen veliki adventski vijenac, okupili su se brojni građani kako bi svojom nazočnošću uveličali ovu svečanost.

Prije paljenja prve adventske svijeće nastupio je Dječji zbor crkve Gospe od Zdravlja pod vodstvom fra Stipice Grgata i časne sestre Zorislave Radić, koji je izveo dvije pjesme pred okupljenim mnoštvom.

Svijeća nade zasjala u srcu Splita

Okupljenima se obratio i fra Martin Jako Jaković iz samostana crkve svetog Frane, koji je govorio o simbolici adventskih svijeća te blagoslovio svijeću i okupljene građane.

Prvu adventsku svijeću potom je upalio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta zajedno sa suprugom Matildom te svojim zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem. Svečanosti su nazočili i brojni gradonačelnikovi suradnici iz splitske gradske uprave te drugi uzvanici.

Albina uljepšala adventsku večer

Program je nastavljen u znaku duhovne glazbe nastupom splitske pjevačice Albine Grčić, koju je na klavijaturama pratio glazbenik Antonio Grkeš, osnivač i voditelj VIS-a Veritas Aeterna.

Uz pjesmu, molitvu i zajedništvo brojnih okupljenih građana, Split je simbolično zakoračio u vrijeme došašća, razdoblje nade, mira, ljubavi i iščekivanja Božića.