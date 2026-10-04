FOTO I VIDEO Split oborio rekord: Race for the Cure okupio više od 7.000 ljudi i prikupio čak 101.000 eura

Ovogodišnje izdanje humanitarne utrke Race for the Cure završeno je rekordnim rezultatom. Više od 7.000 prijavljenih sudionika okupilo se u Splitu, a prikupljeno je čak 101.000 eura za pomoć oboljelima i unapređenje zdravstvene skrbi. Pod geslom "Ti si život moj!", ovogodišnji Race okupio je čak 371 tim te stotine pojedinaca koji su trčali i hodali splitskim ulicama, još jednom obojivši Rivu u ružičasto. Organizatori su završetak manifestacije opisali riječima legendarnog sportskog komentatora Mladena Delića – "Ljudi moji, je li to moguće?!"

"Ova godina nas je oborila na svim razinama"

Iz Županijske lige protiv raka Split, koja je glavni pokretač i koordinator utrke i popratnih aktivnosti, istaknuli su kako ih je ovogodišnji odaziv iznenadio i premašio sva očekivanja. "Ova godina nas je oborila na svim razinama: ljudskim pričama, nevjerojatnom podrškom, predivnom energijom i brojem prijava. Jednostavno ne znamo kako izraziti zahvalnost koju osjećamo prema svima koji su se uključili u ovogodišnji Race, kao timovi, pojedinci, sponzori, volonteri…", izjavila je Vinka Abramović iz Županijske lige protiv raka Split.

Jedan od glavnih ciljeva osmog izdanja utrke je prikupljanje sredstava za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju za Kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Dio prikupljenog novca bit će namijenjen i kupnji rashladnih rukavica i čarapa koje pomažu ublažavanju neuropatije uzrokovane kemoterapijom.

Prešli gotovo 33 milijuna koraka

Posebno impresivan podatak odnosi se na ukupnu udaljenost koju su sudionici zajedno prošli. "Ove godine smo pretrčali i prehodali gotovo 33 milijuna koraka, što je udaljenost do Buenos Airesa i natrag. Usporedbe radi, prošle godine taj broj je iznosio 25 milijuna koraka", naglasila je potpredsjednica udruge Senka Mrduljaš Pezzi.

Dodala je kako ovakav odaziv daje dodatni poticaj nastavku rada, prikupljanju sredstava za potrebe pacijentica, ali i organizaciji preventivnih pregleda. Županijska liga već neko vrijeme, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, omogućava preventivne preglede ženama u ruralnim i slabije dostupnim područjima te na otocima.

Mauro Vidović Vranac ponovno najbrži

U sportskom dijelu događaja ponovno je slavio Mauro Vidović Vranac, koji je pobjednik utrke već treću godinu zaredom. Prije tri godine, tada kao učenik MIOC-a, počeo je trčati za prijateljicu Karlu, a njegova priča nastavila se novom pobjedom na splitskom Race for the Cureu. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Elphie Rachel.

Riva cijelo jutro u znaku ružičaste boje

Program na Rivi otvorili su plesni nastupi Talent Studija M, Cliquea, Šinjorina, Noe Spalatine i DanceBoxa, nakon čega je uslijedilo zajedničko zagrijavanje s fitness-trenericom Marinom Kuzmanić. Poseban ugođaj prije starta donio je Orkestar Hrvatske ratne mornarice, koji je promenadom stigao do pozornice, a potom su nastupile Splitske mažoretkinje i napravile špalir za sudionike. Na Rivi su tijekom jutra bili postavljeni i zdravstveni štandovi na kojima su građani mogli dobiti informacije o prevenciji i preventivnim pregledima te izmjeriti krvni tlak i šećer. Sudionici su mogli ostaviti i svoje poruke na "pink vrpci lijepih želja" te se fotografirati u posebno uređenom fotokutku. U 11 sati krenule su utrka i šetnja, a sudionike je duž trase pratio Promaya bend. Glazbenu podršku pružili su i klavijaturist Ivan Gilić te bubnjari skupine Ritam srca.

Medalje za hrabrost i emotivan završetak na Rivi

Jedan od najsnažnijih trenutaka uslijedio je nakon dolaska sudionika na cilj. Žene u ružičastim majicama, koje se trenutačno bore s bolešću ili su je pobijedile, primile su medalje za hrabrost. Nakon toga puštene su golubice kao simbol nade i sjećanja, a veliko humanitarno jutro na splitskoj Rivi završeno je koncertom Meri Cetinić.

Ovogodišnji Race for the Cure tako je još jednom pokazao snagu zajedništva, ali i srušio vlastite rekorde – s više od 7.000 prijavljenih sudionika i čak 101.000 eura prikupljenih za pomoć onkološkim pacijenticama.