Split je večeras zakoračio u najčarobnije razdoblje godine. Blagdanski ugođaj zavladao je gradskim ulicama i trgovima, a posebno atraktivni prizori stižu s područja kod crkve svetog Frane i fontane na zapadnom dijelu Rive.

Brojne svjetlosne instalacije, raskošni ukrasi i božićni motivi oplemenili su vizuru središta grada, dok su obitelji s djecom već krenule u obilazak adventskih sadržaja.

Vrtuljak i kuća Djeda Božićnjaka za najmlađe

Posebnu pozornost privlači prostor kod svetog Frane, gdje je postavljen raskošno osvijetljeni vrtuljak. U neposrednoj blizini nalazi se i kuća Djeda Božićnjaka, a veliki svjetleći božićni darovi idealna su kulisa za obiteljske fotografije. Upravo će ovaj dio grada biti posebno zanimljiv najmlađim posjetiteljima i njihovim roditeljima.

Posebnu ulogu u ovogodišnjem Adventu imat će Trg Franje Tuđmana, ispred crkve svetog Frane. Oko splitske fontane postavljen je veliki adventski vijenac, a upravo će se na toj lokaciji sutra, u subotu, 28. studenoga, u 19 sati upaliti prva adventska svijeća. Svečanost će svojim nastupom uveličati splitska pjevačica Albina Grčić, a paljenje adventskih svijeća predviđeno je i tijekom sljedećih adventskih vikenda. Uz fontanu se uzdiže i veliko božićno drvce, dok posebno efektno izgledaju osvijetljeni mlazovi vode koji mijenjaju boje, stvarajući atraktivne prizore u samom srcu Splita.

Posebne jaslice i velika koncertna pozornica

Tek nekoliko desetaka metara dalje, na platou ispod Prokurativa, postavljene su jedinstvene božićne jaslice pod geodetskom kupolom, koje nose poruku "Božić se rodio među nama". Prokurative će tijekom prosinca biti središte glazbenih događanja, a ovogodišnja posebnost je pozornica od 360 stupnjeva.

Posebnu pozornost privlači i velika božićna jelka postavljena neposredno uz splitsku fontanu, na Trgu Franje Tuđmana. Ukrašena raskošnim božićnim ornamentima i velikom zvijezdom na vrhu, jelka dominira ovim dijelom grada i upotpunjuje blagdansku vizuru Splita.

Osvijetljena fontana, veliki svjetleći adventski ukrasi, dekorirana pročelja okolnih zgrada i impozantna božićna jelka stvaraju pravi blagdanski ambijent na ulazu u splitsku Rivu. Upravo će ova lokacija tijekom nadolazećih tjedana zasigurno biti jedno od omiljenih mjesta za fotografiranje, druženje i uživanje u božićnom ozračju.

🎄 Kako vam se sviđa ovogodišnje adventsko uređenje Splita? 😍 Predivno, Split izgleda čarobno! 👍 Lijepo je, sviđa mi se. 🤔 Dobro je, ali može i bolje. 👎 Nije me oduševilo. 🎅 Još nisam bio/la, ali planiram posjetiti Advent! Glasaj