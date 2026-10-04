FOTO I VIDEO Spektakl na splitskoj Rivi: Pogledajte veličanstvene prizore

Splitska Riva danas je ponovno u znaku roze i bijele boje. U Splitu se održava još jedno izdanje humanitarne utrke Race for the Cure, posvećene borbi protiv raka dojke i pružanju podrške oboljelim ženama.

Ovogodišnje izdanje već je prije samog početka oborilo dosadašnje splitske rekorde. Prijavljeno je gotovo 7000 sudionika, više od 300 timova i oko 600 pojedinačnih prijava, dok je prikupljeno više od 90.000 eura.

Velik interes građana trajao je sve do posljednjeg dana, a organizatori su uoči utrke objavili kako su zbog ogromnog odaziva ostali gotovo bez službenih majica.

– Oborili ste sve moguće rekorde i neizmjerno smo ponosni na ovaj grad i naše ljude. Bez obzira na majicu, dođite, budimo zajedno, hodajmo, trčimo, družimo se i podržimo sve naše Roze. Važna je samo ljubav – poručili su organizatori.

Uključila se čak 21 škola

Posebnost ovogodišnjeg Race for the Curea je velik broj mladih. U manifestaciju se uključila čak 21 osnovna i srednja škola.

Osim humanitarnog karaktera, njihovo sudjelovanje nosi i važnu edukativnu poruku – o prevenciji, brizi za zdravlje, solidarnosti i pružanju podrške oboljelima potrebno je govoriti već od najranije dobi.

Među najbrojnijim ekipama je MIOC s čak 285 prijavljenih sudionika, Ekonomski fakultet u Splitu s 238, tim Snaga duha s 222 člana, ETŠ Split s 202 te Zdravstvena škola Split sa 177 sudionika.

Tim Snaga duha predvode Tanja i Maja, koje su se posebno istaknule prikupivši najveći iznos donacija među fizičkim osobama.

U Split stigla i direktorica Race for the Cure Europe

Uoči današnjeg događaja u Split je stigla i Chantal Blockx, izvršna direktorica Race for the Cure Europe.

Tijekom boravka posjetila je Županijsku ligu te Kliniku za onkologiju, a govorila je i o važnosti prevencije, podrške oboljelima te vlastitom iskustvu suočavanja s rakom.

– Race for the Cure održava se u brojnim europskim državama i povezuje tisuće ljudi. Meni je splitsko izdanje posebno jer sam uz ovu utrku od prvog izdanja – poručila je Blockx.

Za nju cijela manifestacija ima i snažno osobno značenje jer se prije deset godina i sama suočila s rakom.

Naglasila je koliko ovakvi događaji mogu pomoći u podizanju svijesti o raku dojke i važnosti preventivnih pregleda, ali i u stvaranju snažne mreže podrške ženama koje prolaze kroz bolest.

– Često strah sprječava ljude da odu na preventivne preglede i zato kampanje poput ove mogu promijeniti stanje svijesti u društvu – rekla je.

Tisuće ljudi na Rivi, start utrke u 11 sati

Današnji program na splitskoj Rivi počeo je u 9.15 sati nastupima plesnih skupina, mažoretkinja, Orkestra Hrvatske ratne mornarice i Promaya benda.

Start utrke predviđen je za 11 sati.

Sudionici mogu birati između trčanja i hodanja. Trkačka ruta duga je pet kilometara i vodi od Rive do Vile Dalmacija i natrag, dok je ruta za hodanje duga 2,5 kilometara, od Rive do Banovine i natrag.

Program traje do 12.15 sati, kada slijedi proglašenje pobjednika i puštanje bijelih golubica, nakon čega će nastupiti Meri Cetinić.

Splitska Riva tako je danas mjesto susreta tisuća građana okupljenih oko zajedničkog cilja – podrške ženama koje se bore s rakom dojke, promicanja prevencije i slanja poruke da u toj borbi nitko ne bi trebao biti sam.

Ovogodišnja utrka održava se pod sloganom „Ti si život moj“.