FOTO I VIDEO Sinjanin sa zagrebačkom adresom pomeo konkurenciju

Na sinjskom aerodromu danas je održan Blanik Kup, interno natjecanje pilota jedrilica u preciznom slijetanju, koje je u organizaciji Aerokluba Sinj okupilo sedmoricu pilota, članova kluba. Natjecanje je proteklo u znaku pilotske vještine, preciznosti i nastojanja da se jedrilica prizemlji što bliže unaprijed određenoj točki.

Za razliku od uobičajenog letenja, u kojem je naglasak na što duljem zadržavanju u zraku ili prevaljenoj udaljenosti, sudionici Blanik Kupa imali su drukčiji zadatak. Cilj je bio sletjeti u polje idealnog dodira te zaustaviti jedrilicu što bliže točki idealnog zaustavljanja. Svako odstupanje donosilo je kaznene bodove, a o konačnom poretku odlučivala je preciznost pilota.

Sinjanin sa zagrebačkom adresom odnio pobjedu

Najviše uspjeha na ovogodišnjem natjecanju imao je Mario Jurković, Sinjanin sa zagrebačkom adresom, koji je u dva slijetanja prikupio svega 30 kaznenih bodova, uz ukupno odstupanje od 262 centimetra. Takav rezultat bio je dovoljan za osvajanje prvog mjesta, pa će pobjednički trofej ove godine iz Sinja otputovati u Zagreb.

Blanik Kup još je jednom okupio članove Aerokluba Sinj, pruživši im priliku da kroz natjecanje odmjere svoje letačke sposobnosti i preciznost slijetanja. Osim natjecateljskog karaktera, ovakvi susreti pridonose održavanju pilotskih vještina i promicanju jedriličarstva u Cetinskoj krajini.