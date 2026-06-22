Close Menu

FOTO I VIDEO Real Madrid Foundation Camp Ploče 2026. službeno otvoren na Jadranovu

Tjedan nogometa, druženja i učenja pod okriljem velikog Real Madrida

Na Jadranovu je jutros svečano otvoren Real Madrid Foundation Camp Ploče 2026., sportski događaj koji će tijekom idućih dana okupiti mlade nogometaše željne učenja, druženja i stjecanja novih iskustava.

Polaznicima kampa dobrodošlicu su poželjeli predstavnici organizatora, a kamp su prigodnim riječima službeno otvorili gradonačelnik Ploča Ivan Marević i predsjednik kluba Dario Šunjić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šunjić polaznicima poželio uspješan i sadržajan tjedan

Predsjednik kluba Dario Šunjić pozdravio je sve polaznike, njihove roditelje i trenere te im zaželio uspješan tjedan ispunjen učenjem, sportskim izazovima, druženjem i novim prijateljstvima.

real madrid nn 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Naglasio je kako je pred mladim nogometašima posebno iskustvo, budući da će imati priliku sudjelovati u kampu koji se održava pod okriljem jednog od najvećih nogometnih klubova na svijetu.

Svečanosti otvorenja poseban je ugođaj dala Klapa Kolajna, kojoj su organizatori uputili zahvalu za sudjelovanje i doprinos ovom važnom danu za grad Ploče i klub.

Nezaboravno iskustvo za mlade nogometaše

Pred polaznicima Real Madrid Foundation Campa Ploče 2026. je tjedan pun nogometa, treninga, druženja, učenja i stvaranja nezaboravnih uspomena.

Organizatori su svim sudionicima poželjeli puno zabave, novih prijateljstava i lijepih trenutaka na Jadranovu, uz poruku kako će ovaj kamp biti prilika ne samo za sportski razvoj, nego i za stvaranje uspomena koje će mladi nogometaši dugo pamtiti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0