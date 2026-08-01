FOTO I VIDEO Prva subota u mjesecu ponovno okupila Marijine ratnike na splitskom Peristilu

Na splitskom Peristilu i ove su se subote okupili molitelji koji se ondje tradicionalno susreću svake prve subote u mjesecu.

Molitvu su započeli u 8.30 sati, a okupljanje je trajalo približno pola sata. Prizor skupine muškaraca koja moli u samom srcu Dioklecijanove palače privukao je pažnju brojnih turista, kojih je početkom kolovoza u Splitu sve više. Dio prolaznika zastao je kako bi promatrao okupljanje, dok su drugi događaj fotografirali mobitelima.

U Splitu od rujna 2022. godine djeluje i katolički pokret Marijini ratnici, nastao prema uzoru na poljsku formaciju izvornog naziva Wojownicy Maryi. Splitska skupina okuplja tridesetak muškaraca, neoženjenih i oženjenih, u dobi od 18 do 50 godina.

Slična molitvena okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, dok splitski sudionici ističu da mole za Gospine nakane.

Među njima su mir u Hrvatskoj i svijetu, obraćenje grešnika te zadovoljština za uvrede protiv Bezgrešnog začeća, djevičanstva i božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije.

Mole i kao zadovoljštinu za pokušaje poticanja ravnodušnosti, prezira i mržnje prema Mariji među djecom te za vrijeđanje Marijina lika na slikama i umjetničkim djelima. Dio molitve posvećen je dušama u čistilištu, kao i osobnim nakanama okupljenih.