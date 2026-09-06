FOTO I VIDEO Praizveden dalmatinski jukebox "Galeb i ja"

Sinoć je na ispunjenim Prokurativama praizveden dalmatinski jukebox mjuzikl „Galeb i ja“ u sklopu 66. Splitskog festivala. Brojni su posjetitelji stigli na drugu večer Festivala, a priređena im je kazališno-glazbena večer posvećena jednom od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenih nasljeđa.

U mjuziklu su svoje mjesto našle pjesme nastale prema stihovima Jakše Fiamenga, Tomislava Zuppe i Momčila Popadića. Režiju je potpisao Ivan Leo Lemo, koreografiju Igor Barberić, za glazbene obrade bio je zadužen Zvonimir Dusper Dus, a kostime je osmislio Slaven Krejačić. Glumačko-pjevački je ansambl činio Pere Eranović, Marjan Nejašmić Banić, Sandra Lončarić, Mia Roknić, Aneta Gotovac, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Luka Nižetić, Tarik Filipović i Goran Popović, dok sinoć na pozornicu nije stupila Ana Uršula Najev zbog bolesti.

Druga festivalska večer donijela je novitet - Festival je ove godine prvi put zakoračio u prostor kazališne forme.

Poznate su melodije sinoć dobile novu scensku dimenziju. Pjesme koje su desetljećima dio dalmatinskog glazbenog identiteta postale su dio kazališnog narativa, a publika ih je imala priliku doživjeti na potpuno nov način.

U galeriji i videu pogledajte kako je izvedba izgledala, a donosimo i dojmove gradonačelnika Tomislava Šute te glumaca Pere Eranovića, Marjana Nejašmića Banića, Nikoline Vujević i Tarika Filipovića.