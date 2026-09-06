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FOTO I VIDEO Praizveden dalmatinski jukebox "Galeb i ja"

Poznate su melodije sinoć dobile novu scensku dimenziju
galeb i ja

Sinoć je na ispunjenim Prokurativama praizveden dalmatinski jukebox mjuzikl „Galeb i ja“ u sklopu 66. Splitskog festivala. Brojni su posjetitelji stigli na drugu večer Festivala, a priređena im je kazališno-glazbena večer posvećena jednom od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenih nasljeđa.

U mjuziklu su svoje mjesto našle pjesme nastale prema stihovima Jakše Fiamenga, Tomislava Zuppe i Momčila Popadića. Režiju je potpisao Ivan Leo Lemo, koreografiju Igor Barberić, za glazbene obrade bio je zadužen Zvonimir Dusper Dus, a kostime je osmislio Slaven Krejačić. Glumačko-pjevački je ansambl činio Pere Eranović, Marjan Nejašmić Banić, Sandra LončarićMia RoknićAneta GotovacNikolina VujevićNera Stipičević, Luka Nižetić, Tarik Filipović Goran Popović, dok sinoć na pozornicu nije stupila Ana Uršula Najev zbog bolesti.

Druga festivalska večer donijela je novitet - Festival je ove godine prvi put zakoračio u prostor kazališne forme.

Poznate su melodije sinoć dobile novu scensku dimenziju. Pjesme koje su desetljećima dio dalmatinskog glazbenog identiteta postale su dio kazališnog narativa, a publika ih je imala priliku doživjeti na potpuno nov način.

U galeriji i videu pogledajte kako je izvedba izgledala, a donosimo i dojmove gradonačelnika Tomislava Šute te glumaca Pere Eranovića, Marjana Nejašmića Banića, Nikoline Vujević i Tarika Filipovića. 

Galeb i ja foto Mia 57
GALERIJA
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