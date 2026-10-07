Ponovno buknuo požar kod Imotskog: U Prološcu gori trava i raslinje, stigla i tri kanadera

Na području Prološca kod Imotskog ponovno se aktivirao požar, a u gašenje su, uz veći broj vatrogasaca s imotskog područja, uključena i tri kanadera.

Kako doznajemo, vatra je zahvatila travu i nisko raslinje, a vatrogasne snage trenutačno ulažu velike napore kako bi požar stavile pod nadzor i spriječile njegovo daljnje širenje.

Vatrogasci: "Požar je ozbiljan"

Prema riječima vatrogasaca s terena, riječ je o ozbiljnom požaru, zbog čega je na intervenciju upućen veći broj vatrogasaca i vozila s područja Imotske krajine. Zbog razmjera požara angažirane su i zračne snage pa u gašenju sudjeluju tri kanadera. Gašenje je u tijeku, a vatrogasci pokušavaju što prije zaustaviti širenje vatrene fronte i staviti požarište pod kontrolu.

Požar se ponovno aktivirao nakon jučerašnje intervencije

Situaciju dodatno otežava činjenica da se požar na području Prološca ponovno aktivirao nakon što su vatrogasci i tijekom jučerašnjeg dana intervenirali na požaru na istom području.

Podsjetimo, u Prološcu je i jučer gorjela trava i raslinje, zbog čega su na teren izašle vatrogasne snage s imotskog područja. Nakon intervencije situacija je bila stavljena pod kontrolu, no danas je ponovno došlo do aktiviranja požara.

Vatrogasci su ponovno na terenu, tri kanadera djeluju iz zraka, a gašenje požara i dalje traje.