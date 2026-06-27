FOTO I VIDEO Pogledajte tko je sve stigao na Split Pride

U Splitu je počela Povorka ponosa. Sudionici 15. Split Pridea krenuli su iz Đardina te šetaju centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke podrške, slobode i ravnopravnosti.

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Ovogodišnju paradu svojim su dolaskom podržala i poznata imena iz splitskog javnog i političkog života. Među njima su bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, gradska vijećnica Marijana Puljak, splitski gradski vijećnik Marinko Biškić i drugi.

Povorka pod jakim policijskim osiguranjem

Split Pride ove se godine održava pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a sudionici povorke šalju poruke jednakosti, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu.

Povorku kroz središte grada prate jake policijske snage, koje osiguravaju trasu kretanja i brinu o sigurnosti sudionika, građana i prolaznika.

Dalmacija Danas je na terenu zabilježila nove prizore iz Đardina i centra grada, a kako izgleda ovogodišnja Povorka ponosa u Splitu, pogledajte u našoj fotogaleriji.