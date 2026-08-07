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FOTO I VIDEO Pogledajte kako je bilo na koncertu Jakova Jozinovića u Trogiru

Prekrasni prizori

Poznati glazbenik Jakov Jozinović koji puni arene gdje god stigne, održao je koncert na kuli Kamerlengo u Trogiru u sklopu Ljeta u Trogiru. 

Koncert ste uživo mogli pratiti na Dalmaciji Danas.

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23:00

Donosimo još prizora i atmosfere s koncerta.

22:30

Jakov Jozinović dao je mikrofon curicama koje su s njim zapjevale „Raj“!

 

21:30

Jedan od najpopularnijih mladih izvođača domaće glazbene scene Jakov Jozinović večeras nastupa u Trogiru, gdje je pred publikom u impresivnom ambijentu kule Kamerlengo priredio glazbenu večer ispunjenu poznatim hitovima.

Jakov Jozinović otvorio je koncert izvedbom svoje prve autorske pjesme "Polje ruža".

 

Oliverovi klasici dodatno zagrijali atmosferu

Nastavio je nizom popularnih pjesama poput "Ljubi se istok i zapad" te "Nisi ti za male stvari", a posebnu čar početka večeri dali su i Oliverovi klasici "Pismo moja" i "Bez tebe", čime je na samom početku stvorena sjajna atmosfera.

 

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