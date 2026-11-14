FOTO I VIDEO Mimohod u Splitu u spomen na Franu Tentu: S Prokurativa krenuli prema Marjanu

Na splitskim Prokurativama danas u 16.30 sati počelo je okupljanje u spomen na Franu Tentu, mladića koji je 1948. godine preminuo u zatvoru u Lepoglavi. U 18 sati započeo je mimohod prema Marjanu, mjestu uz koje se godinama veže priča o skidanju jugoslavenske zastave i podizanju hrvatske trobojnice.

Splitski ogranak Domovinskog pokreta je 2021. godina na vrhu Marjana pored hrvatskog barjaka postavio spomen-ploču mladom hrvatskom domoljubu Frani Tenti. Gradsko vijeće Splita uvrstilo je u proračun za 2020. godinu stavku za podizanje spomenika Frani Tenti na Marjanu, ali spomenik nije podignut.

U 18 sati predviđen polazak prema Marjanu

Već oko 16:30 Splićani su se okupili na Trgu Republike, poznatijem kao Prokurative. Prema najavljenom programu, u 18 sati predviđen je početak mimohoda prema Marjanu.

Upravo je Marjan središnje mjesto priče o Frani Tenti. Ondje je u noći s 9. na 10. travnja 1947. godine skinuta jugoslavenska zastava i istaknuta hrvatska trobojnica bez crvene zvijezde.

Akcija je provedena na godišnjicu proglašenja Nezavisne Države Hrvatske (NDH), a dokumenti iz tadašnjeg sudskog postupka pokazuju da Tente nije bio osoba osuđena za samo skidanje zastave.

Što otkriva znanstveno istraživanje o Frani Tenti?

Važan izvor za rekonstrukciju događaja predstavlja znanstveni rad povjesničarke Blanke Matković pod naslovom Prilog poznavanju povijesti grada Splita i okolice u poratnom razdoblju (1946. – 1947.): nepoznati detalji iz dosjea Frane Tente.

Rad je objavljen 2017. godine u časopisu Tusculum, a temelji se na arhivskoj dokumentaciji, uključujući zapisnike sa saslušanja i sudske spise. Prema istraživanju, Tente je rođen u Mravincima pokraj Solina. U svibnju 1945. godine našao se među hrvatskim vojnicima i civilima koji su se povlačili prema Austriji. Nakon zarobljavanja kod Bleiburga vraćen je u Hrvatsku te je završio u logoru u Bjelovaru.

Po izlasku iz logora vratio se kući i nastavio školovanje. Tijekom školske godine 1945./1946. povezao se sa skupinom gimnazijalaca koji su pripremali i dijelili letke protiv tadašnje jugoslavenske vlasti. U srpnju 1946. ponovno je uhićen, nakon što je na zgradi splitske gimnazije oslikao lik ustaškog poglavnika Ante Pavelića.

Nakon nekoliko tjedana provedenih u zatvoru pušten je na slobodu, ali je ostao pod nadzorom UDB-e.

Tko je skinuo jugoslavensku zastavu?

Prema dokumentaciji koju je analizirala Matković, Tente se početkom 1947. preko Ivice Bavčevića povezao sa skupinom pripadnika HOP-a u Splitu. Članovi te skupine sudjelovali su u akciji na Marjanu, no presuda razlikuje njihove pojedinačne uloge. Za samo skidanje jugoslavenske zastave i isticanje hrvatske trobojnice osuđen je Frane Bettini. U sudskom postupku obuhvaćeni su i Ivica Bavčević, Nikola Pensa te Jelka Betica, povezani s organizacijom akcije.

Tente je, s druge strane, osuđen zbog aktivnosti koje su uključivale širenje protudržavnih letaka, iscrtavanje Pavelićeva lika i povezivanje s HOP-om.

Izrečena mu je kazna od tri godine zatvora s prisilnim radom.

Smrt u Lepoglavi u dobi od 20 godina

Tente je kaznu služio u Kazneno-popravnom domu Lepoglava, gdje je preminuo 8. studenoga 1948. godine. Imao je 20 godina.

Prema dopisu kaznionice od 16. siječnja 1949., koji je obuhvaćen znanstvenim istraživanjem, kao uzroci smrti navedeni su upala podrebrice, upala moždane ovojnice i tuberkuloza pluća. Mjesto njegova ukopa ostalo je nepoznato.