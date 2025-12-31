FOTO I VIDEO Pjaca "gori" usred dana! Šuta u nikad opuštenijim izdanju sa suprugom Matildom. Evo tko je sve stigao u centar Splita

Točno u 13 sati na Pjaci je i službeno ispraćena Stara godina – onako kako je to u Splitu već postalo prava tradicija: po danu, uz glazbu, smijeh i druženje u srcu grada. Vesela atmosfera brzo je preplavila centar, a blagdanski šušur osjećao se doslovno na svakom koraku.

Centar Splita danas je bio krcat ljudima – od Marmontove i Pjace, preko Obrova pa sve do Rive. Splićani i brojni gosti ispunili su ulice, zadržavali se na štekatima, fotografirali, nazdravljali i uživali u zadnjim satima godine. Gužva se stvarala na svakom kantunu, ali sve je prolazilo u odličnom raspoloženju, uz rečenicu koja se danas najčešće čula: "Ovo je tek zagrijavanje."

A baš to i jest – uvertira za ono najjače, večerašnji doček Nove godine. Iako je još dan, Split je već živio kao da je ponoć pred vratima, a energija iz centra jasno je davala do znanja da će se slavlje samo nastaviti pojačavati kako se bude približavala večer.

Na Pjaci smo susreli i brojne poznate Splićane i Splićanke. Među njima je bio i Tomislav Šuta, gradonačelnik grada Splita, koji je stigao u društvu supruge Matilde, ali i drugih uzvanika s kojima se zadržao među građanima. Posebno se isticala Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, kao i Božo Župić, vršitelj dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a uz njih i brojni drugi – poznati i manje poznati – koji su se pridružili blagdanskom druženju u centru.

Na terenu smo zabilježili gužvu i prizore iz grada te susreli mnoštvo veselih građana koji su se zatekli u centru Splita, spremni ispratiti Staru i dočekati Novu godinu u najboljem mogućem raspoloženju.