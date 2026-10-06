FOTO I VIDEO Ovako su španjolske zvijezde dočekane u Splitu: Smjestile se u najvišu zgradu u Hrvatskoj

Španjolska nogometna reprezentacija stigla je sinoć u Split, gdje je večeras očekuje veliki dvoboj protiv Hrvatske na Poljudu. Aktualni svjetski prvaci smjestili su se u AC Hotel by Marriott Split, koji se nalazi u Dalmatia Toweru, najvišoj zgradi u Hrvatskoj.

Dolazak Španjolaca nije prošao nezapaženo. Čitatelj Dalmacije Danas snimio je njihov dolazak pred hotel, gdje su ih dočekali okupljeni navijači, među kojima je bilo i mnogo oduševljene djece koja su željela izbliza vidjeti neke od najvećih svjetskih nogometnih zvijezda.

Treća svjetska nogometna velesila u istom hotelu

Ovo je već treći put da AC Hotel by Marriott Split ugošćuje reprezentaciju iz samog svjetskog nogometnog vrha. U istom su hotelu ranije boravili reprezentativci Francuske i Portugala, a sada je u Dalmatia Tower stigla i Španjolska.

Za razliku od dolaska Francuza u ožujku 2025. godine, kada je Francuski nogometni savez za potrebe reprezentacije zakupio cijeli hotel, Španjolci ovoga puta nisu rezervirali kompletan objekt. Francuska je tada u Split stigla zbog četvrtfinalnog susreta Lige nacija protiv Hrvatske.

AC Hotel smješten je na višim etažama Dalmatia Towera, nebodera visokog 135 metara s ukupno 27 katova. Hotel raspolaže s 214 smještajnih jedinica, a gostima su na raspolaganju i SPA centar s unutarnjim bazenom, saunama i relax zonom te fitness centar s pogledom na grad i more.

Danas Hrvatska i Španjolska na Poljudu

Boravak Španjolaca u Splitu, naravno, u drugom je planu u odnosu na ono što slijedi večeras. Hrvatska i Španjolska danas od 20:45 sati na Poljudu igraju susret četvrtog kola UEFA Lige nacija.

Vatrene tako pred splitskom publikom čeka novi veliki ispit protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta. Španjolska je u prvom međusobnom susretu ovog ciklusa u Sevilli slavila 4:1, dok Hrvatska večerašnji ogled dočekuje nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici.

Split je već tijekom dana u znaku utakmice, a od 16 sati ispred Poljuda otvara se i Vatrena zona s navijačkim programom, nakon čega će se atmosfera preseliti na tribine stadiona.