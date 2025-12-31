FOTO I VIDEO Ogromna gužva ispod ure: Split i na Silvestrovo čuva tradiciju klapske pisme

Prohladno, ali sunčano vrijeme u Splitu danas nije obeshrabrilo građane – dapače. Centar grada od ranog je prijepodneva bio prepun ljudi, a prava se gužva stvorila oko Pjace i ispod ure, gdje se i ove godine nastavila jedna od najlipših splitskih tradicija.

Naime, klape se tradicionalno okupljaju ispod ure ne samo na Badnjak, nego i na Staru godinu, odnosno Silvestrovo, i to najčešće oko podneva. Tako se godina u Splitu već godinama ispraća uz klapsku pismu, spontano i bez velike pompe, ali s puno emocije – baš onako kako Splićani vole.

Splićani tradicionalno obožavaju klape, a današnji prizor to je najbolje potvrdio: ispod ure vladala je ogromna gužva, toliko velika da su se neki pjevači čak pokušavali probiti do svojih klapa, ali se u jednom trenutku jednostavno nisu uspjeli progurati kroz mnoštvo. Ljudi su zastajali, snimali, pridruživali se pljeskom i osmijehom, a pjesma se razlijevala centrom i stvarala pravu blagdansku atmosferu.

Okupili su se klapaši raznih generacija i iz različitih klapa, rasporedili se po dionicama i, kao i uvijek, pokazali koliko je klapska pisma dio splitskog identiteta i života grada.

U klapskoj pismi uživali su brojni Splićani i njihovi gosti, a kako je sve izgledalo – pogledajte u našem videu.