FOTO I VIDEO Objavljeno lice muškarca kojeg povezuju s napadom u Međugorju: Građani pozvani u pomoć

Građani su pozvani da pomognu policiji u pronalasku muškarca koji se dovodi u vezu s vandalskim napadima na više lokacija u Međugorju. Riječ je o incidentima u kojima su išarani Gospini kipovi te zapaljen vanjski oltar crkve svetog Jakova.

Kako piše portal Brotnjo.ba, navodno postoje saznanja da se muškarac za kojim se traga nalazi na području Ljubuškog. Objavljena je i njegova fotografija, a sve osobe koje raspolažu korisnim informacijama mole se da se obrate najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 122.

"Svaka informacija može biti od velike važnosti", navedeno je u apelu upućenom građanima.

Kipovi išarani, oltar poliven zapaljivom tekućinom

Podsjetimo, na području Međugorja tijekom noći osvanuli su prizori koji su šokirali vjernike i javnost. Gospini kipovi na Podbrdu i kod Plavog križa išarani su crnom bojom, dok su na više mjesta ispisane uvredljive poruke na engleskom i poljskom jeziku.

Zapaljen je i vanjski oltar kod crkve svetog Jakova. Nadzorne kamere snimile su muškarca kako oltar polijeva zapaljivom tekućinom, nakon čega ga pali. Policija je prvu dojavu zaprimila u 4.30 sati, dok je požar prijavljen pola sata poslije. Vatra je ubrzo ugašena.

Policija još nije potvrdila identitet osumnjičenika

Društvenim mrežama proširile su se tvrdnje da bi mogući počinitelj mogao biti poljski državljanin, no policija takve informacije zasad nije službeno potvrdila.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručili su kako o slučaju trenutačno ne mogu iznositi više pojedinosti jer očevid i druge istražne radnje još traju. "Ne možemo dati više informacija. O svemu ćete biti obaviješteni. Još uvijek traje očevid i poduzimaju se druge radnje radi utvrđivanja svih činjeničnih okolnosti", odgovorili su iz policije.

Iako su se pojavile informacije da je osoba odgovorna za vandalizam uhićena, službene potvrde o uhićenju zasad nema. Nisu potvrđeni ni identitet ni državljanstvo muškarca kojeg se povezuje s napadima.

Na transparentu prozvane međugorske vidjelice

Sumnje da bi počinitelj mogao biti povezan s Poljskom pojavile su se nakon što je u blizini Gospina kipa na Podbrdu pronađen transparent s porukom na poljskom jeziku.

Na njemu su Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov nazvani prevarantima, uz tvrdnju autora da za to ima dokaze. Na drugim mjestima ispisane su poruke poput "Međugorje je obmana", "Samo Isus" i engleska riječ "devil", odnosno "đavao".

Policija nastavlja intenzivnu potragu i utvrđivanje svih okolnosti napada, a građani koji prepoznaju muškarca s objavljene fotografije pozvani su da odmah obavijeste nadležne službe.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

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