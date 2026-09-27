FOTO I VIDEO Nitko kao splitski Marjan: Osvojili naslove prvaka Hrvatske, konkurenciju ostavili daleko iza sebe

Splitski Marjan osvojio je ekipne naslove prvaka Hrvatske i uvjerljivo predvodio sveukupni poredak sa čak 148 bodova. Koliko je bio dominantan, najbolje pokazuje učinak prvih pratitelja, koji su prikupili 39 bodova.

Marjan je tako ostvario 109 bodova prednosti, osvojivši gotovo četiri puta više bodova od najbliže konkurencije.

Ekipni naslovi i velika bodovna razlika zaokružili su iznimno uspješan nastup splitskog kluba, koji je na ovom prvenstvu postavio teško dostižnu letvicu.