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FOTO I VIDEO Nitko kao splitski Marjan: Osvojili naslove prvaka Hrvatske, konkurenciju ostavili daleko iza sebe

Bez konkurencije su najbolji!
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Splitski Marjan osvojio je ekipne naslove prvaka Hrvatske i uvjerljivo predvodio sveukupni poredak sa čak 148 bodova. Koliko je bio dominantan, najbolje pokazuje učinak prvih pratitelja, koji su prikupili 39 bodova.

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Marjan je tako ostvario 109 bodova prednosti, osvojivši gotovo četiri puta više bodova od najbliže konkurencije.

Ekipni naslovi i velika bodovna razlika zaokružili su iznimno uspješan nastup splitskog kluba, koji je na ovom prvenstvu postavio teško dostižnu letvicu.

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