FOTO I VIDEO Most Jadro raste iz dana u dan: Radovi se odvijaju na pet pozicija istodobno, u tri tjedna ugrađeno 576 kubika betona

Na gradilištu križanja Širina u Solinu, mjesec dana nakon što je najavljeno uvođenje tvrtke TexoMolior u radove, oko 50 radnika, inženjera i ostalih članova gradilišnog tima radi na izgradnji Mosta Jadro. Već u prva tri tjedna u temelje donjeg ustroja mosta i nosive betonske elemente ugrađeno je 576 kubičnih metara betona. Time se priprema oslonac za buduću čeličnu konstrukciju mosta, jednog od ključnih dijelova rekonstrukcije ovog prometnog čvorišta.

Prema procjeni izvođača, uz nastavak sadašnje dinamike, do kraja idućeg tjedna ukupna količina betona ugrađenog od preuzimanja gradilišta trebala bi premašiti 1.000 kubičnih metara.

Radovi na pet pozicija istodobno

Ekipe trenutačno rade na pet lokacija budućih stupova mosta. Ovisno o napretku pojedine lokacije, izvode se iskopi, postavlja čelična armatura te izrađuju oplate koje betonu daju potreban oblik. Takva organizacija omogućuje da se različiti poslovi odvijaju istodobno i da se nove pozicije pripremaju za betoniranje dok radovi na drugima napreduju.

„Sada gradimona donjem ustroju mosta, odnosno dijelu konstrukcije koji će nositi čeličnu rasponsku konstrukciju mosta. U prva tri tjedna u temelje i druge nosive elemente ugradili smo 576 kubičnih metara betona, a trenutačno radimo na još pet pozicija. Svaki od tih koraka potreban je kako bismo pripremili oslonce za montažu čelične konstrukcije“, objašnjava glavni inženjer gradilišta Stjepan Kapural.

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Dosad je u jedan od temelja ugrađeno 280 kubičnih metara betona, u betonski element koji povezuje pilote, odnosno duboke temelje mosta, dodatnih 240, a u završni nosivi dio stupova još 56 kubičnih metara.

Kako se priprema sljedeća faza izgradnje mosta

U sljedećim tjednima nastavit će se izgradnja preostalih temelja i elemenata koji ih povezuju, a zatim stupova i njihovih završnih dijelova na koje će se oslanjati čelična konstrukcija mosta.

Istodobno se izrađuju detaljni nacrti potrebni za proizvodnju i montažu te konstrukcije. Nakon toga slijede nabava čelika, izrada dijelova u radionici i njihova zaštita od korozije. Pripremljeni dijelovi potom će se dopremiti na gradilište, spajati u veće cjeline i montirati na prethodno izgrađene oslonce.

Napredak projekta zato obuhvaća i radove vidljive na samom gradilištu i pripremu konstrukcije koja će se na njemu naknadno postaviti.

Građanima pravodobne informacije o radovima i prometu

Širina je važna svakodnevna prometna veza za stanovnike Solina, Splita i okolice. Zbog toga je uz napredovanje radova posebno važna njihova koordinacija s prometom koji se odvija u blizini gradilišta.

Pojedine faze izgradnje zahtijevat će promjene u prometnoj regulaciji. TexoMolior će u koordinaciji s investitorom pravodobno informirati javnost o planiranim zahvatima i njihovu utjecaju na promet, kako bi građani mogli prilagoditi svoja putovanja.Investitor projekta su Hrvatske ceste. U prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta, s planiranim rokom završetka od 12 mjeseci.

Uz informacije o izvedenim radovima, fotografije i videosnimke s gradilišta omogućuju javnosti uvid u trenutačno stanje izgradnje Mosta Jadro.