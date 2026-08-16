FOTO I VIDEO Mladi zavladali Visom: Toma Nezmeškal i Karla Milaković pobjednici 26. Viškog plivačkog maratona

Još jedna velika sportska subota uspješno je privedena kraju na otoku Visu. Na 26. izdanju Viškog plivačkog maratona, održanom na dionici dugoj 2,2 kilometra, nastupila su 93 natjecatelja iz čak deset zemalja svijeta.

Sunčano vrijeme, odlična atmosfera i uzbudljive borbe u moru obilježile su ovogodišnju utrku, a posebno se istaknuo podatak da je čak 80 plivačica i plivača do cilja stiglo za manje od sat vremena.

Najmlađi pokazali snagu i odnijeli ukupne pobjede

Ovogodišnji maraton posebno će se pamtiti po sjajnim rezultatima najmlađih natjecatelja, koji su se prometnuli u glavne zvijezde utrke i osvojili prva mjesta u ukupnom poretku. U muškoj konkurenciji najbrži je bio Toma Nezmeškal iz PK Jadran, koji je 2,2 kilometra dugu dionicu isplivao za 26 minuta i 46 sekundi. Samo 11 sekundi iza njega u cilj je stigao Karlo Budimir Bekan iz KDP Split, ostvarivši vrijeme 26:57, dok je treće mjesto pripalo Janu Karuzi iz PK Kantrida s rezultatom 27:12.

Karla Milaković uvjerljivo do pobjede

U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Karla Milaković iz KDP Pošk, koja je do cilja stigla za odličnih 26 minuta i 51 sekundu. Drugo mjesto osvojila je Mara Sarić iz KDP Donat s vremenom 30:27, dok je treća bila Isabela Dubreta iz Medveščaka, koja je dionicu završila za 33 minute i 38 sekundi.

Viška sportska tradicija nastavlja se i dogodine

Organizatori su nakon završetka maratona čestitali svim plivačicama i plivačima na uspješno isplivanoj dionici, ostvarenim osobnim rezultatima i fer sportskoj borbi. Posebnu zahvalnost uputili su volonterima, suradnicima, navijačima i svima koji su svojim angažmanom omogućili još jedno uspješno i nezaboravno izdanje Viškog plivačkog maratona. Nakon još jednog dana ispunjenog sportom, zajedništvom i odličnom atmosferom na Visu, poruka organizatora bila je jasna – druženje se nastavlja i dogodine.