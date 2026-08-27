FOTO I VIDEO Mariza večeras stiže u Split: Kraljica fada preuzima pozornicu Vibreza nakon moćnog otvaranja s Mogwaijem

Vibrez festival sinoć je otvorio svoja vrata u prekrasnom ambijentu Galerije Meštrović i već prvom večeri pokazao kakvu atmosferu želi donijeti Splitu.

Gotovo tisuću posjetitelja uživalo je u koncertu Mogwaija i posebnoj energiji jednog od najljepših splitskih prostora, koji je ovih dana pretvoren u veliku glazbenu pozornicu pod otvorenim nebom. Bila je to tek prva od pet festivalskih večeri – Vibrez je tek počeo.

Već večeras, 27. kolovoza, pred splitsku publiku stiže Mariza, kraljica fada i jedna od najprepoznatljivijih portugalskih umjetnica današnjice. Njezin dolazak u Galeriju Meštrović donosi potpuno drugačiju emociju i glazbenu atmosferu te upravo pokazuje ideju Vibreza – iz večeri u večer publici ponuditi drugačiji glazbeni svijet i vrhunske međunarodne izvođače. Nakon Marize festivalski program nastavljaju Mario Biondi, Laibach i Morcheeba, čiji je završni koncert već rasprodan.

"Sinoćnja atmosfera pokazala nam je da je publika prepoznala Vibrez i ono što želimo stvoriti – nekoliko posebnih ljetnih večeri u kojima se susreću vrhunska glazba, Split i jedinstveni ambijent Galerije Meštrović. Tek smo počeli i veselimo se svim izvođačima, ali prije svega publici koja će nam se pridružiti tijekom sljedeće četiri večeri", poručila je ravnateljica Hrvatskog doma Split i selektorica programa Vibreza, Vanesa Kleva.

Vibrez se nastavlja večeras uz Marizu, a vrata Galerije Meštrović ponovno se otvaraju publici za još jednu posebnu splitsku glazbenu večer.