FOTO I VIDEO 'Marijini ratnici' na Peristilu molili za čednost žena i domovinu

Kao i svake prve subote u mjesecu, danas su se na Peristilu okupili molitelji koji su u 8:30 započeli polusatnu molitvu. Iako oh ponekad dočeka i pokoji prosvijed, ova subota prošla je bez incidenata.

Podsjetimo, u Splitu je od rujna 2022. godine dovedena poljska formacija, katolički pokret koji se u originalu zove Wojownicy Maryi - prevedeno kao Marijini ratnici. Ova formacija broji 30-ak muškaraca: momaka i oženjenih, od 18 do 50 godina. Iako Molitelja ima diljem Hrvatske, u Splitu naglašavaju kako mole za Gospine nakane.

Okupljanje uključuje skupinu ekstremnih katolika koji se susreću i organiziraju putem različitih udruga, a riječ je o nekoliko stotina ljudi.

Na stranici Muževni budite je uoči današnjeg klečanja objavljeno je da se moli na sljedeće nakane:

1. za mir u svijetu i domovini, za obraćenje i jedinstvo hrvatskog naroda te za prestanak bogopsovke,

2. za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru,

3. za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova,

4. za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu,

5. za svete, autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja,

6. za duše u čistilištu,

7. za osobne nakane

Osim u Splitu, ove subote muškarci mole krunicu u 22 hrvatska grada.