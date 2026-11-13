FOTO I VIDEO Knjige, susreti i zanimljive priče: Prošetali smo najvećim sajmom knjiga u Hrvatskoj

Interliber, najveći međunarodni sajam knjiga i učila u Hrvatskoj, svake se godine sredinom studenoga održava na Zagrebačkom velesajmu. Ove smo godine zavirili u korice knjiga ovog sajma i bili na raznim promocijama novih naslova, razgovora s domaćim i svjetskim autorima te svjedočili potpisivanju knjiga koje tek čekaju svoja prelistavanja i stvaranja novih dojmova.

Već pri samom ulasku u sajamske paviljone dočekala nas je živahna atmosfera, mnoštvo posjetitelja i nepregledni nizovi knjiga. Od beletristike, publicistike i dječje književnosti do stručnih izdanja i popularnih naslova, ponuda je bila raznolika i prilagođena različitim čitateljskim ukusima. Teško je bilo proći pokraj nekog štanda, a da nam pažnju ne privuče zanimljiv naslov, privlačna naslovnica ili poznato ime autora.

Posebnu nam je pozornost privuklo nekoliko štandova ovogodišnjeg Interlibera. Zavirili smo u svijet nakladničke kuće Alfa, a promotrica je Matea Puđak naglasila: „Svakako bih preporučila novi mediteranski krimić Obojenu svjetlost Matije Rubića, koji je naš novi hrvatski Jo Nesbø. Oni koji inače čitaju ili ne, sigurno će u ovom uživati jer je knjiga napeta i ne možete je ispustiti dok ne saznate što se dogodilo.“

U ugodnom ozračju, pozornost je privukla i nakladnička kuća Julius. „Autorica sam romana u kojem obrađujem legendu o crnoj kraljici i vlasnica sam nakladničke kuće Julius preko koje prodajem svoje knjige i knjige mladog autora iz Vukovara. Mi smo maleni i moramo se boriti s velikim kućama i trebali smo biti jako kreativni jer je moja knjiga vezana uz povijesnu ličnost Barbare Celjske, kraljice i carice carstva. Bitno nam je pokazati svoj rad što više ljudi, a oni koji i ne kupe ništa barem će je vidjeti i zapamtiti nas. Kada ljudi dođu pričati s nama, na nekoliko sekundi, zaborave na svakodnevnicu jer sam ih ja uvukla u svoj dvor”, rekla je Ivana Julius.

Poznatu autor progovorio je o samom doživljaju na sajmu knjiga i raznim prioritietima. Sandro Slavić istaknuo je: „Jako volim Interliber jer je to najposjećeniji regionalni sajam u ovom dijelu Europe. Ove je godine osjetno manje ljudi u opticaju, vjerojatno zbog inflacija i životnih prioriteta, a ne samo kupovanja knjiga, ali kakva je god situacija u svijetu, knjige se i dalje čitaju.”

Spisateljica i slikarica, bivša osuđena kriminalka te bivša profesionalna košarkašica i administratorica, Olivera Ćirković također se našla među poznatim autorima ovogodišnjeg Interlibera.

„Na Interliber dolazim redovno od 2018.godine kada nisam ni znala što će biti s mojom knjigom i od tog trenutka pa do danas traje neka ljubav, a knjige mi se redovno prodaju. Oni koji me vole, ovdje dolaze otvoreni za ljubavi interes. Na kraju, puno djece i zagrljaja prođe kroz ovaj štand.”

Na kraju, s ovog smo Velesajma ponijeli mnoštvo knjiga, ali i nove ideje te podsjetnik koliko se lijepo izgubiti među policama knjiga.