FOTO I VIDEO Kerumova hacijenda zatvorila vrata: Na ulazu poruka o kolektivnom godišnjem, kompleks u središtu afere "Pršut"

Nalazimo se ispred nekadašnje konobe "Pršut" u Kaštelima, koja danas posluje pod nazivom Hacijenda Amora. Objekt danas ipak ne radi, a na ulaznim vratima istaknuta je obavijest da je konoba zatvorena zbog kolektivnog godišnjeg odmora.

Pred kompleksom je mirno, nema gostiju ni uobičajene gužve, dok se upravo ovo mjesto našlo u središtu pozornosti javnosti zbog slučaja povezanog s privođenjem bivšeg splitskog gradonačelnika i predsjednika HGS-a Željka Keruma.

Nekada "Pršut", danas Hacijenda Amora

Riječ je o OPG-u Kerum u Kaštelima, odnosno nekadašnjoj konobi "Pršut", koja je u međuvremenu promijenila ime u Hacijenda Amora. Poslovanje, gradnja i naknadna legalizacija ovog kompleksa povezuju se s policijskom akcijom u kojoj je Kerum priveden u Veloj Luci na Korčuli.

Slučaj se odnosi na sumnje povezane s izgradnjom i kasnijom legalizacijom objekata na području Kaštela. Aferu je početkom svibnja otkrio Telegramov novinar Denis Mahmutović, koji je objavio da je ugostiteljski kompleks s pripadajućim građevinama izgrađen bez potrebnih dozvola, izvan građevinskog područja i na zemljištu označenom kao osobito vrijedno obradivo tlo.

U kompleksu bazen, kapelica i nekoliko objekata

Uz nekadašnju konobu "Pršut", odnosno današnju Hacijendu Amora, u sklopu kompleksa nalaze se bazen, strojarnica, kapelica i još nekoliko objekata.

Građevinska inspekcija navodno je još 2019. godine donijela rješenje o njihovu uklanjanju. Unatoč tome, kompleks je nekoliko godina poslije formalno legaliziran. Sporno rješenje potpisao je Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova, koji je trebao postati pročelnik u splitskoj Gradskoj upravi. Nakon što je afera izašla u javnost, Polić na tu funkciju ipak nije došao.

Kerum je ranije odbacio tvrdnje da je riječ o bespravnoj gradnji. Tvrdio je da je zemljište u njegovu vlasništvu već tridesetak godina te da su objekti bili evidentirani u vlasničkoj dokumentaciji. Promjena imena iz "Pršuta" u Hacijendu Amora nije, međutim, zaustavila pitanja o tome kako je kompleks izgrađen, kako je poslovao te na koji je način naknadno legaliziran.

Više od dva sata s istražiteljima na Mejama

Podsjetimo, nakon privođenja u Veloj Luci na Korčuli Kerum je doveden u svoju obiteljsku kuću na splitskim Mejama. Istražitelji su s dvama vozilima ušli izravno u garažu, nakon čega su zatvorena vrata.

U Kerumovoj kući proveli su više od dva sata, a istražne radnje završene su nešto prije 13 sati. Kerum je potom u pratnji istražitelja napustio kuću. Za sada nije poznato što je tijekom pretrage pronađeno ili izuzeto.

Na vratima obavijest o kolektivnom godišnjem

Dok se čeka više službenih informacija o slučaju, pred Hacijendom Amora danas vlada tišina. Konoba ne radi, ali razlog zatvaranja, barem prema obavijesti istaknutoj na ulaznim vratima, jest kolektivni godišnji odmor.

Nekadašnji "Pršut", koji je u međuvremenu dobio novo ime, tako je danas bez gostiju, dok je cijeli kompleks postao jedna od ključnih lokacija afere koja posljednjih dana potresa splitsku političku i poslovnu scenu.

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