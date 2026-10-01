FOTO I VIDEO Stanišiću prekipjelo, izbacio Ivoševića sa sjednice: "Tolerantan sam, ali danas je jako pretjerao"

Burno je bilo na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita posvećenoj problematici noćnih klubova u centru grada. Nakon niza verbalnih sukoba i upozorenja, predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića.

Odluka nije donesena odmah. Stanišić je Ivoševića tijekom rasprave više puta upozoravao da je pretjerao te da je načinom komunikacije prešao mjeru dobrog ukusa. Naglašavao je pritom da se smatra vrlo tolerantnom osobom i da vijećnicima dopušta širok prostor za političku raspravu, pa i vrlo oštru, ali da je Ivošević danas, prema njegovoj ocjeni, otišao predaleko.

Stanišić je na kraju poručio da više nije vidio drugo rješenje osim udaljavanja Ivoševića sa sjednice.

Prkić: "Mislim da ste pretjerali"

Nakon odluke predsjednika Gradskog vijeća za povredu Poslovnika javio se Jakov Prkić. Podsjetio je da je Stanišić Ivoševiću najprije izrekao opomenu, a potom proglasio stanku. "Mislim da ste pretjerali. Mjera je bila prenagla, bilo je i oštrijih sukoba", rekao je Prkić.

Zamolio je Stanišića da Ivoševiću omogući povratak u vijećnicu, tvrdeći kako nema smisla na takav način prekidati raspravu. Stanišić je ostao pri svojoj odluci, poručivši da se Ivoševiću moraju postaviti granice.

Prkić je potom rekao da vijećnicima koji se protive takvoj odluci praktički jedino preostaje da solidarno napuste sjednicu. U obranu Ivoševića stao je i Damir Barbir. Za riječ se potom javila i Marijana Puljak, ali zbog nedostatka kvoruma nije mogla govoriti, nakon čega je određena nova stanka od 15 minuta.

Prepirka počela nakon Ivoševićeve poruke Stričeviću

Napetosti su eskalirale tijekom rasprave o mogućim mjerama kojima bi se pokušalo riješiti pitanje noćnih klubova.

Jakov Prkić ranije je naglasio da se odluka, prema njegovu tumačenju, ne može donositi samo za pojedine zone grada. "Predložit ćemo amandman zabrane točenja alkohola od 1 ujutro do 7 ujutro. Ne smatramo da je to dobra odluka, zamislite da restoranu u kojem se održava vjenčanje zabranite čašu vina. Iako smatram da nije dobar, predložit ćemo pa da vidimo jer je u skladu sa zakonom", rekao je Prkić te ustvrdio da se zoniranjem neće dobiti ništa. Josip Gojak javio se i poručio da takav amandman ne podržava jer bi mogao proizvesti neželjene posljedice. Srđan Marinić potom je od HDZ-a tražio konkretan prijedlog za saniranje problema za koji je kazao da traje već deset godina. U raspravu se uključio Ivošević, tvrdeći da se hoteli i apartmani također žale Turističkoj zajednici te da, prema njegovu mišljenju, nije točno da u centru grada postoji zadovoljavajući balans.

Ponovio je da ranije nisu podržali zabranu alkohola jer su zagovarali zoniranje te ustvrdio da je gradonačelnik Tomislav Šuta, glasujući za zakonsko rješenje koje prema Ivoševićevu tumačenju ne dopušta zoniranje, sam sebi oduzeo tu mogućnost. Potom se izravno obratio vijećniku Brunu Stričeviću. "Nema smisla da se više ikad ovdje sastajemo ako ste vi unaprijed za i ako se ne može na nikoga od vas utjecati. Gospe od Zdravlja bi trebala biti bitna, posebno Brunu Stričeviću, koji je tamo primio sve sakramente. Je li ti Tomislav Šuta iznad Boga? Kome si lojalan", rekao je Ivošević.

Stanišić: "Ivošević je danas jako pretjerao"

Nakon toga za povredu Poslovnika javila se Lidija Bekavac. "Gospodin Ivošević je danas jako nervozan zbog rezultata izbora", rekla je.

Stričević se pokušao javiti za repliku, ali zbog nove prepirke između Ivoševića i Stanišića oko povrede Poslovnika nije odmah uspio doći do riječi. Stanišić je tijekom burne rasprave više puta upozoravao Ivoševića da je pretjerao i da je prešao mjeru dobrog ukusa. Naglasio je kako je kao predsjednik Gradskog vijeća izrazito tolerantan prema oštrim političkim raspravama i sukobima mišljenja, no ustvrdio je da je Ivošević ovoga puta otišao predaleko.

Prema Stanišićevu obrazloženju, upozorenja više nisu davala rezultat te mu na kraju nije preostalo drugo rješenje nego udaljiti Ivoševića sa sjednice. Nakon što je Ivošević udaljen sa sjednice, dio oporbenih vijećnika odlučio je solidarno napustiti vijećnicu. Time je nastao novi problem – u vijećnici više nije bilo dovoljnog broja vijećnika za nastavak rada Gradskog vijeća. Zbog nedostatka kvoruma predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić proglasio je novu pauzu, kako bi se pokušao osigurati dovoljan broj vijećnika za nastavak održavanja sjednice.