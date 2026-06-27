FOTO I VIDEO Ivošević i Marijana Puljak na Split Prideu: "Neka se slavi ljubav"

U Splitu je održana još jedna Povorka ponosa. Sudionici Split Pridea prošetali su centrom grada, noseći zastave, transparente i poruke kojima su istaknuli važnost jednakosti, slobode, prihvaćanja i vidljivosti LGBTIQ+ osoba u društvu.

Ovogodišnji Split Pride održan je pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a sudionici su i ove godine poslali jasne poruke iz srca Splita.

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Ivošević: "Oni koji osjete ljubav, sigurno će manje mržnje iskazivati"

Tijekom povorke susreli smo i Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i sadašnjeg gradskog vijećnika, koji je istaknuo da mu ovo nije prvi dolazak na Split Pride.

"Nije mi prvi put ovdje, još od prvoga prije 15 godina. Bio sam desetak puta na Split Prideu. Jedna populacija naših građana izlazi na ulice, prosvjeduju na neki način i šire ljubav. Neki ih osuđuju, a ja ništa ljepše ne znam od osjećaja ljubavi. Oni koji osjete ljubav u svom životu, sigurno će manje mržnje iskazivati", kazao je Ivošević.

Marijana Puljak: "Želim podržati ljubav"

Na Split Prideu susreli smo i Marijanu Puljak, gradsku vijećnicu Centra i saborsku zastupnicu, koja je također podržala ovogodišnju povorku.

"Želim podržati ljubav, to je najdivniji osjećaj na svijetu. Želim podržati sve one koji se vole. Želim podržavati ljubav kakva god ona bila, neka se slavi ljubav", kazala je Puljak.

Dalmacija Danas bila je na terenu i zabilježila nove fotografije s ovogodišnje Povorke ponosa u Splitu.

Kako je izgledala šetnja sudionika Split Pridea centrom grada, kakve su poruke poslali i tko je sve bio dio ovogodišnje povorke, pogledajte u našoj fotogaleriji.

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