"Hvaljen Isus i Marija, Splite!" – tim je riječima Alan Hržica pozdravio okupljene na splitskim Prokurativama, gdje je ovoga petka koncertom otvorio glazbeni program ovogodišnjeg Adventa u Splitu. Jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih izvođača duhovne glazbe privukao je velik broj Splićana i njihovih gostiju, a na jednom od najljepših splitskih trgova vlada sjajna atmosfera.
Pjesma odjekuje Prokurativama
Prokurative su večeras odlično ispunjene, a publika uživa u glazbi, veselju i posebnom blagdanskom ozračju. Brojni građani odlučili su prvu adventsku večer provesti upravo u središtu grada. Poznate pjesme Alana Hržice odjekuju Prokurativama, dok okupljeni uživaju u koncertu kojim je otvoren ovogodišnji adventski glazbeni program na ovoj lokaciji.
Pozornica kakvu Split dosad nije imao
Posebnost ovogodišnjeg Adventa na Prokurativama je nova pozornica od 360 stupnjeva, dok atraktivna svjetlosna scenografija oživljava pročelja splitskog trga i pridonosi posebnom blagdanskom ambijentu.
Ovogodišnji Advent u Splitu trajat će sve do 6. siječnja 2027. godine, a građane i njihove goste očekuju brojni koncerti, bogata gastronomska ponuda, dječji programi i niz drugih sadržaja. Sudeći prema večerašnjim prizorima s Prokurativa, Splićani su itekako željno iščekivali početak najljepšeg blagdanskog razdoblja u godini.