"Hvaljen Isus i Marija, Splite!" – tim je riječima Alan Hržica pozdravio okupljene na splitskim Prokurativama, gdje je ovoga petka koncertom otvorio glazbeni program ovogodišnjeg Adventa u Splitu. Jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih izvođača duhovne glazbe privukao je velik broj Splićana i njihovih gostiju, a na jednom od najljepših splitskih trgova vlada sjajna atmosfera.

Pjesma odjekuje Prokurativama

Prokurative su večeras odlično ispunjene, a publika uživa u glazbi, veselju i posebnom blagdanskom ozračju. Brojni građani odlučili su prvu adventsku večer provesti upravo u središtu grada. Poznate pjesme Alana Hržice odjekuju Prokurativama, dok okupljeni uživaju u koncertu kojim je otvoren ovogodišnji adventski glazbeni program na ovoj lokaciji.

Pozornica kakvu Split dosad nije imao

Posebnost ovogodišnjeg Adventa na Prokurativama je nova pozornica od 360 stupnjeva, dok atraktivna svjetlosna scenografija oživljava pročelja splitskog trga i pridonosi posebnom blagdanskom ambijentu.

Ovogodišnji Advent u Splitu trajat će sve do 6. siječnja 2027. godine, a građane i njihove goste očekuju brojni koncerti, bogata gastronomska ponuda, dječji programi i niz drugih sadržaja. Sudeći prema večerašnjim prizorima s Prokurativa, Splićani su itekako željno iščekivali početak najljepšeg blagdanskog razdoblja u godini.

🎄 Kako vam se sviđa ovogodišnje otvaranje Adventa u Splitu? ❤️ Odlično, ovakva atmosfera Splitu treba! 🙏 Alan Hržica pun je pogodak za početak Adventa 😍 Prokurative izgledaju spektakularno 👍 Dobro je, ali očekujem još bolji program 👎 Nisam oduševljen ovogodišnjim Adventom Glasaj