FOTO I VIDEO Hod za život u Sinju: "Kao zajednica moramo pomoći da se dijete rodi"

U Sinju se danas, u subotu 26. rujna, održava Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Okupljanje sudionika počelo je u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, odnosno Pijaci, a ovogodišnja manifestacija održava se pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!".

Organizatori poručuju da se zalažu za zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća te za snažniju društvenu potporu trudnicama, majkama i obiteljima koje se nalaze u teškim životnim okolnostima.

Na današnjem Hodu u Sinju sudjelovao je i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, koji je govorio o demografskim mjerama, broju rođenih te svojem stavu prema postojećem zakonskom uređenju pobačaja.

Šipić: "Demografske mjere rađaju plodom"

Šipić je ustvrdio da demografske mjere koje država provodi počinju davati rezultate.

"Demografske mjere rađaju plodom. Da smo još pravi pobjednici, nismo, ali smo na dobrom putu i rezultati nam to nekako obećavaju. Imamo, već sada možemo reći, tisuću i više djece rođenih u osam mjeseci nego prošle godine. To nas zaista veseli, a to su i rezultati tih mjera", rekao je Šipić.

Ministar je posebno istaknuo sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, rekavši da, prema njegovu mišljenju, Hrvatska po tom pitanju ima iznimno snažne mjere.

"Nitko u EU nema takvu mjeru rodiljnih i roditeljskih potpora kao što ima Hrvatska", poručio je.

Šipić je govorio i o ulozi majki te poručio da rođenje djece vidi kao važno i za budućnost obitelji i za budućnost Hrvatske.

"Dajem apsolutnu potporu Hodu za život"

Ministar je potom jasno izrazio podršku Hodu za život te se založio za promjenu zakonskog okvira koji uređuje pobačaj.

"Dajem podršku Hodu za život jer život od začeća pa do prirodne smrti praktički je i znanstvena postavka. Naravno, zalažem se da taj zakon o pobačaju još iz komunističkog vremena, dakle iz 1978. godine, treba revidirati. Potrebno je još jače osnažiti potporu životu. Kako će to biti, ostavimo za trenutak kada dođe na red sam proces novog zakona", rekao je Šipić.

"Ali ja kao vjernik, kao čovjek koji vjeruje u ove naše hrvatske vrijednosti i odnos prema životu, kao otac, dajem apsolutnu potporu ovom, iz godine u godinu hvalevrijednom Hodu za život", zaključio je Šipić.

Bulj: "Kao zajednica moramo svakome pomoći"

Na Hodu za život govorio je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Da Bulj i dalje obnaša dužnost gradonačelnika Sinja potvrđuju aktualne službene objave Grada Sinja.

"Život je nešto najsvetije, znači od začeća do smrti. Trebamo kao zajednica i društvo sve napraviti da svako nerođeno dijete bude među nama živo. Ne samo ovim hodom kojim šaljemo poruku", rekao je Bulj.

Iznio je i svoj stav o pobačaju.

„Smatram da je uništiti taj život prije rođenja ubojstvo. Znam da su okolnosti raznorazne i znam da je tim majkama vrlo teško kad učine taj pobačaj. Međutim, mi smo oni koji moramo svakome pomoći kao zajednica da se to dijete rodi. To je naše poslanje i to je ono za što se moramo boriti“, poručio je gradonačelnik Sinja.

Privremena regulacija prometa kroz Sinj

Za vrijeme održavanja Hoda uvedena je i privremena regulacija prometa. Povorka se kreće trasom Trg kralja Tomislava – Put Petrovca – Petrovac – Kvartiri – Ulica Andrije Kačića Miošića, a građani su pozvani na strpljenje i razumijevanje zbog mogućih prometnih ograničenja.

Ovogodišnji sinjski Hod za život dio je niza manifestacija koje se tijekom rujna i listopada održavaju u hrvatskim gradovima, a organizatori kao glavni zahtjev ističu snažniju zakonsku zaštitu života od začeća.